Óleo do motor escuro preocupa motoristas, mas a cor pode enganar: entenda o que você realmente precisa avaliar antes de decidir se chegou a hora de fazer a troca

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O óleo do motor exige atenção constante durante a manutenção, mas a aparência do fluido costuma provocar dúvidas. Ao verificar o nível ou levar o automóvel à oficina para a substituição, motoristas encontram um líquido muito mais escuro do que o original e temem problemas mecânicos.

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Essa apreensão chega com frequência a Juan José Ebenezer, mecânico que divulga conteúdos no TikTok pelo perfil "Talleres Ebenezer". O profissional relata: “Muitos me dizem que o óleo do carro saiu muito preto e que está muito mal por dentro”.

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A função de limpeza do lubrificante

O lubrificante protege as peças móveis e diminui o atrito, mas também atua na higienização interna do propulsor. Durante a circulação, o componente recolhe resíduos gerados pelo trabalho do motor, o que transforma a coloração original do produto ao longo dos quilômetros.

Julgar a integridade do sistema unicamente pelo tom do fluido gera conclusões equivocadas. O aspecto escuro pode representar apenas a atuação normal do produto, sem significar que exista quebra ou falha mecânica.

A situação é frequente em veículos com motor a diesel. Segundo o mecânico: “É bom que o óleo saia preto, sobretudo em veículos a diesel, porque esse componente tem como função principal limpar o seu interior”.

Propriedades detergentes e dispersantes conservam as impurezas suspensas para que ocorra a remoção completa no esgotamento. Ebenezer reforça: “Isso quer dizer que ele está cumprindo bem a sua função e absorvendo essa sujeira”.

O escurecimento isolado não comprova avaria no motor e também não serve como garantia de funcionamento perfeito do conjunto mecânico.

Critérios para a troca correta

Quanto ao momento da substituição, Ebenezer cita trocas entre 10.000 e 15.000 quilômetros, sempre utilizando o produto recomendado pela fabricante. Essa marcação funciona como referência inicial, pois as necessidades variam de acordo com o modelo, a especificação técnica e o regime de uso.

O plano de manutenção do veículo define as datas e quilometragens exatas. O proprietário não deve antecipar nem atrasar as trocas avaliando somente se o óleo aparenta tonalidade mais clara ou mais escura.

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A inspeção periódica precisa incluir a verificação do volume disponível por meio do procedimento descrito no manual. Acompanhar a integridade do motor exige olhar outros fatores além do visual do lubrificante, como os alertas no painel de instrumentos e eventuais anomalias de funcionamento.