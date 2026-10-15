Agir conquista certificação em programa de integridade

A Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir) recebeu o Certificado de Regularidade do Programa de Integridade (Cerpi), concedido pela Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul (CGE-MS), em setembro de 2026. A certificação, com validade de dois anos, está relacionada à atuação da Agir na gestão do Hospital Regional de Dourados (HRD) e resulta da avaliação de critérios como comprometimento da alta administração, estrutura responsável pelo programa, análise de perfil e riscos, políticas de integridade, treinamento e comunicação, gestão de terceiros, registros contábeis, canais de denúncia, medidas disciplinares, transparência e monitoramento contínuo.

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O reconhecimento ocorre menos de um ano após o início da atuação da Agir no Mato Grosso do Sul e evidencia o trabalho contínuo desenvolvido pela área de Controle Interno, Compliance e Integridade já estabelecida pela instituição, que atua no acompanhamento de processos, prevenção de riscos, conformidade e fortalecimento das boas práticas de governança.

O superintendente de Controle Interno da Agir, Claudemiro Euzébio, ressalta que conquistar essa certificação em pouco tempo de atuação no Mato Grosso do Sul demonstra a consistência do trabalho que a instituição desenvolve e a solidez dos processos que sustentam a gestão. “É um reconhecimento que reforça o nosso compromisso de atuar com responsabilidade e transparência perante a sociedade e os órgãos de controle”, enfatiza.

Para a gerente corporativa de Compliance e Integridade da Agir, Helca de Sousa Nascimento, a certificação demonstra a aplicação prática das diretrizes institucionais. “Essa conquista reforça o compromisso institucional da Agir com a ética, a integridade, a transparência e as boas práticas de governança”, reforça.

O Programa de Integridade Privada da CGE-MS tem como objetivo promover ética, transparência e conformidade nas relações entre pessoas jurídicas de direito privado e o Poder Executivo Estadual. Conforme a regulamentação da CGE-MS, para que o Programa de Integridade seja considerado adequado, a instituição deve alcançar a pontuação geral mínima de 65 pontos, além de percentuais mínimos estabelecidos para cada eixo avaliado. A Agir atingiu 96 pontos na avaliação, do total de 100, conforme o relatório de avaliação do programa.

Estrutura própria para integridade e controle

A Agir mantém uma estrutura corporativa própria para o acompanhamento das práticas de integridade. A Gerência Corporativa de Compliance e Integridade, vinculada à Superintendência de Controle Interno, atua para fortalecer mecanismos de controle, orientar processos e promover uma cultura organizacional baseada em ética, conformidade, responsabilidade e transparência.

A estrutura também atua de forma integrada com outras áreas corporativas, acompanhando processos, riscos e mecanismos de prevenção, detecção e correção de possíveis irregularidades. O intuito é fazer com que os princípios de integridade estejam incorporados à rotina da organização e aos processos que sustentam a gestão das unidades de saúde.

Transparência como parte da gestão

A política de transparência da Agir também está associada à disponibilização pública de informações sobre sua gestão. Por meio do Portal da Transparência, a instituição divulga dados relacionados aos contratos de gestão, compras, relatórios, prestação de contas, informações financeiras e contábeis, abrangendo as unidades sob sua gestão e a estrutura corporativa.

A plataforma permite ao cidadão acessar as informações das unidades de saúde sob gestão da Agir, garantindo o direito constitucional de acesso à informação, regulamentado pela Lei Federal nº 12.527/2011. A disponibilização desses dados integra um conjunto de mecanismos adotados pela instituição para ampliar a transparência e possibilitar o acompanhamento da gestão por cidadãos, órgãos de controle e demais públicos interessados.

Reconhecimentos e premiações

Em 2026, a Agir também foi reconhecida com os prêmios Diamante, Ouro e Prata no 1º Prêmio da Rede de Ouvidorias Geridas pelas Parceiras Privadas Sem Fins Lucrativos das Unidades de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e o Troféu Diamante, classificação máxima da avaliação de transparência, no Fórum SES e Parceiros Privados. A instituição ainda recebeu, através de unidade de saúde em Goiás, o selo UTI Top Performer, concedido aos hospitais que integram o primeiro terço de melhor desempenho do Programa UTIs Brasileiras.

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Os reconhecimentos somam-se a outras conquistas da instituição, como o selo Great Place to Work (GPTW) e as acreditações ONA e QMentum, relacionadas a diferentes dimensões da gestão, qualidade, segurança e experiência dos colaboradores e usuários. Mais do que premiações isoladas, os resultados evidenciam a adoção de processos estruturados de avaliação e aprimoramento, com uso de dados para apoiar decisões, qualificar a assistência e promover o uso responsável e sustentável dos recursos públicos.