LTM Lança BlueVerse™ AgenTraceIQ

LTM, parceira de Criatividade Empresarial das maiores empresas do mundo, anunciou hoje o lançamento da BlueVerse™ AgenTraceIQ, uma oferta projetada para ajudar as organizações a adotar e dimensionar a IA agêntica de modo seguro. Combinando o Rubrik Agent Cloud com a experiência da LTM em governança de IA e serviços gerenciados, a oferta permite que as organizações monitorem agentes de IA, estabeleçam diretrizes e revertam ações não intencionais dos agentes em ambientes de missão crítica.

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Como parte do projeto Hourglass da Rubrik, a LTM e outras integradoras de sistemas mundiais de elite se uniram à Rubrik, empresa de operações de segurança e IA, para fornecer a Rubrik Agent Cloud para Claude Code da Anthropic a seus clientes corporativos. A cooperação reforça a capacidade das organizações de adotar sistemas agênticos com a segurança, governança e resiliência necessárias em escala.

"Com a crescente autonomia dos agentes de IA, os riscos para a segurança e a resiliência corporativa nunca foram tão altos. Junto com a LTM, capacitamos as organizações a migrarem de uma gestão de riscos reativa para uma estrutura proativa e segura, garantindo que possam inovar rapidamente com IA, sem comprometer sua integridade operacional", disse Alok Agrawal, Diretor de Soluções na Rubrik.

À medida que agentes de IA se integram cada vez mais às operações corporativas, as organizações precisam de um enfoque estruturado para gerenciar riscos, responsabilidade e continuidade operacional. Expandir para além da fase de experimentação exige maior supervisão do comportamento dos agentes, uma aplicação mais rigorosa de políticas e a capacidade de responder com rapidez à ocorrência de resultados inesperados.

A BlueVerse™ AgenTraceIQ enfrenta estes desafios mediante uma estrutura integrada que combina capacidade de observação, governança e resiliência de agentes. Impulsionada pela Rubrik Agent Cloud e operacionalizada pelo modelo de serviços da LTM orientado pela governança, a oferta reúne serviços de consultoria, implementação e gestão prontos para o ambiente corporativo, visando apoiar a adoção responsável de IA em escala.

A solução oferece visibilidade contínua da atividade dos agentes, aplica controles baseados em políticas e acesso ‘zero-trust’, e possibilita a rápida restauração de sistemas, dados, configurações e repositórios após ações não intencionais ou destrutivas. Ao vincular as ações dos agentes a instruções, planos e interações com ferramentas, a solução aperfeiçoa a explicabilidade, a auditabilidade e a análise de causa raiz. A BlueVerse™ AgenTraceIQ oferece suporte aos principais ecossistemas de agentes, incluindo Microsoft Copilot Studio, Salesforce Agentforce, Amazon Bedrock, Anthropic Claude e estruturas desenvolvidas sob medida.

"A IA agêntica está remodelando rapidamente as operações corporativas, mas escalar sua adoção exige mais do que apenas implementar agentes inteligentes. As organizações precisam ter a capacidade de compreender o comportamento dos agentes, estabelecer responsabilidades e responder com rapidez quando ocorrerem resultados inesperados. Em parceria com a Rubrik, a BlueVerse™ AgenTraceIQ ajuda as empresas a transitar da fase de experimentação para operações de IA confiáveis ??e em escala de produção", disse Krishnan Iyer, Diretor de Crescimento na LTM.

A oferta também inclui avaliações de resiliência de IA, definição de estruturas de governança, serviços de implementação e integração, bem como operações de governança gerenciada, ajudando as organizações a estabelecer modelos operacionais prontos para o ambiente corporativo voltados à IA com capacidade de IA agêntica. Ao combinar a tecnologia da Rubrik com a experiência da LTM em transformação através de IA, a BlueVerse™ AgenTraceIQ permite que as organizações acelerem a adoção, intensifiquem a prontidão para conformidade e aumentem a segurança operacional à medida que a IA é incorporada a toda a empresa.

Para saber mais sobre a BlueVerse™ AgenTraceIQ, clique aqui.

Sobre a LTM

A LTM, uma empresa do Larsen & Toubro Group, é uma empresa multinacional de serviços de tecnologia centrada em IA e parceira de criatividade empresarial das maiores organizações do mundo. Combinamos conhecimento humano e sistemas inteligentes para ajudar nossos clientes a gerar mais valor na intersecção entre tecnologia e conhecimento especializado do setor. Nossas capacidades abrangem operações integradas, transformação e IA aplicada aos negócios, viabilizando novas formas de trabalho, novos paradigmas de produtividade e novos caminhos para agregar valor. Junto com mais de 87.000 colaboradores em 40 países e nossa rede mundial de parceiros, a LTM assume o compromisso com os resultados dos clientes, que os ajudam não apenas a superar o mercado, mas também a criar além dele. Saiba mais em LTM.com.

RUBRIK® e o logotipo da Rubrik são marcas registradas da Rubrik, Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260925876957/pt/

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Contato para a mídia: Gitanjali Sreepal | Global Media Relations | gitanjali.sreepal@ltm.com