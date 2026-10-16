Autenticidade, inteligência artificial e impulsionamento: os três fatores que marcaram a comunicação das campanhas de 2026

Em uma eleição em que cada candidato disputou espaço no mesmo feed, ganhar a atenção do eleitor deixou de depender só de orçamento ou de produção. "Todos os dias, o eleitor vê dezenas de candidatos nas redes sociais. O que chama a atenção dele não é a produção mais cara, e sim a sensação de que aquela pessoa é verdadeira. Em 2026, se destacaram as candidaturas que mantiveram coerência entre o que dizem e o que fazem e que estiveram presentes com constância", afirma a diretora de marketing Vanessa Latini, fundadora da Agência Wabi .

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Os números ajudam a explicar o cenário. Segundo o Digital News Report 2026 , do Reuters Institute, 53% dos brasileiros usam redes sociais semanalmente para se informar, enquanto a confiança nas notícias caiu para 36%, o menor patamar registrado no país desde 2014. Com o primeiro turno encerrado em 4 de outubro e o segundo marcado para o dia 25, as campanhas deixam lições sobre como se comunicar com esse eleitor: presente nas redes, mas mais exigente.

1. Impulsionamento: muito investimento, pouca margem para erro

Nos dez primeiros dias da propaganda eleitoral, entre 16 e 25 de agosto, 871 candidatos declararam ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) R$ 11,16 milhões em impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, de acordo com levantamento do ICL Notícias a partir dos dados do tribunal. O valor corresponde a 12,6% de todas as despesas contratadas no período, e cerca de 61,5% foi para a Meta, dona do Facebook e do Instagram.

Com tanto dinheiro em circulação, a diferença passou a estar na forma de investir. “Impulsionar por impulsionar não leva a lugar nenhum. Pagar para que um conteúdo seja visto por mais gente é fácil; o difícil é fazer com que ele seja visto pelas pessoas certas, no momento certo e com um objetivo claro. Sem essa definição, a campanha gasta para aparecer, mas não para convencer.”, afirma Vanessa, que nos últimos oito anos coordenou, pela Wabi, a gestão de mais de R$ 500 mil em tráfego pago para campanhas políticas, sociais e comerciais.

2. Inteligência artificial: novas regras e mais valor para o que é real

As eleições de 2026 foram as primeiras em que as campanhas para presidente, governador, senador e deputado tiveram de seguir a norma do TSE sobre inteligência artificial. Pela Resolução TSE 23.610, deepfakes estão proibidos, todo conteúdo sintético deve ser rotulado de forma explícita e o impulsionamento só pode ser contratado por candidatos, partidos, federações ou coligações, com identificação clara, segundo o Jornal de Brasília .

Para Vanessa, as regras reforçam uma tendência que já vinha do próprio eleitor. "Com a inteligência artificial, ficou mais difícil distinguir o que é real do que foi criado. Nesse cenário, um vídeo gravado na rua, com a candidata conversando com as pessoas, ganha ainda mais valor, porque mostra que aquilo aconteceu de verdade. Na Wabi, orientamos as campanhas a registrar a agenda real e transformar esse registro em conteúdo", avalia.

3. Autenticidade: o bastidor no lugar da peça publicitária

Daí a força do chamado conteúdo lo-fi, uma das apostas mais visíveis de 2026: vídeos gravados no celular, na agenda de rua ou no deslocamento entre compromissos, propositalmente menos produzidos. A lógica conversa com o que profissionais ouvidos pelo Poder360 já apontavam na pré-campanha. Para o marqueteiro Pedro Simões, autor da campanha de Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo em 2024, o diferencial estaria em contar histórias ligadas ao dia a dia do eleitor: "Os temas que mobilizam as pessoas muitas vezes vão além da política". Na mesma reportagem, Paulo Vasconcelos, responsável pelo marketing de Ronaldo Caiado, defendeu que o engajamento depende mais da criatividade do que da tecnologia usada.

"Lo-fi não é amadorismo. Por trás de um vídeo que parece espontâneo, há decisão sobre o que gravar, o que publicar e como aquilo conversa com a narrativa da candidatura. A estética é simples; a estratégia, não", explica Vanessa.

Redes e rua, durante e depois da eleição

A centralidade do digital, porém, não dispensa os outros canais. Em entrevista ao Diário do Grande ABC , Guto Araújo, secretário-geral do Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político (CAMP) e atuante no setor desde 1998, foi direto: "apostar só no digital é um erro". Para ele, o sucesso depende de integrar as frentes e de começar a estruturar a comunicação com antecedência.

Vanessa concorda e acrescenta a ideia de campanha permanente. "Quem só se comunica no período eleitoral começa sempre do zero. Com ou sem mandato, é no intervalo entre as eleições que se constroem reputação, relação com as pessoas e uma história para contar", diz.

Um caso de 2026: 15 dias para estruturar uma campanha

A campanha de Maria da Consolação a deputada federal por Minas Gerais reuniu essas tendências. A Agência Wabi assumiu a comunicação da candidatura a apenas 15 dias do início do período oficial de campanha, responsável pela estratégia digital e pela produção de todo o conteúdo visual e audiovisual.

O trabalho somou mais de 200 peças inéditas, além de site, jingles, gestão de tráfego pago, community management, assessoria de comunicação e cobertura de agenda em diferentes cidades do estado. Com estrutura enxuta, os conteúdos chegaram a quase 3 milhões de pessoas nas redes sociais. "Não é preciso ser a maior campanha para ser vista. Quando a comunicação tem verdade e constância, ela encontra as pessoas", resume Vanessa.

Maria não foi eleita para a Câmara Federal, mas continua na política: suplente na eleição municipal de 2024, em campanha que também teve a participação da Wabi, ela assumirá uma cadeira de vereadora em Belo Horizonte com a abertura de uma vaga. "Uma eleição não termina no resultado. Toda campanha bem feita deixa um legado de imagem, de relação com o eleitor e de posicionamento", avalia a comunicadora.

Experiência de dentro das campanhas

A leitura de Vanessa vem de quem acompanha campanhas por dentro. Ela integrou a equipe de comunicação de Duda Salabert desde a candidatura ao Senado, em 2018, passando pela eleição para a Câmara Municipal de Belo Horizonte em 2020, quando Duda recebeu 37.613 votos pelo PDT, e pelo mandato, em que foi assessora de comunicação até 2022. Naquele ano, participou da campanha que levou Duda à Câmara dos Deputados.

Sobre Vanessa Latini

Produtora multimídia, fundadora e diretora de marketing da Agência Wabi . É formada em Produção Multimídia e Comunicação Digital e realiza MBA em Marketing Estratégico pela USP. Com 16 anos de experiência em comunicação e conteúdo multimídia, trabalhou desde 2018 ao lado de sete candidaturas, em frentes como coordenação de comunicação, redes sociais, audiovisual, identidade visual e tráfego pago. Foi assessora de comunicação parlamentar na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Trajetória completa no LinkedIn de Vanessa Latini .

Sobre a Agência Wabi

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