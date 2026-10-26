Horóscopo do Dia para Gêmeos
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GêMEOS - 21/mai a 21/jun
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Horóscopo do Dia para Gêmeos
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Amor
Tire algumas horas do seu dia para namorar e curtir com a pessoa que você ama. Você verá que tudo isso será um investimento com enorme retorno.
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Trabalho
Uma rotina muito estressante te espera em breve, por isso, aproveite os momentos que antecedem para se cuidar e não deixar a peteca cair.
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Bem Estar
Existem alguns problemas pairando sobre o seu trabalho. Aborde esses tópicos sensíveis na empresa para evitar mais complicações e prejuízos.
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O Horóscopo do Dia para Gêmeos foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.