Estevam Pelo Mundo, um dos maiores criadores de conteúdo de viagem do país, estreia como colunista do Estado de Minas

O Estado de Minas tem um novo colunista a partir desta segunda-feira (19/10). O jornalista e criador de conteúdo Lucas Estevam, à frente do canal Estevam Pelo Mundo, uma das principais referências em viagens e milhas aéreas do Brasil, passa a publicar no EM uma coluna com dicas de destinos, orientações sobre passagens e programas de fidelidade e roteiros que fogem do óbvio.

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Leia a primeira coluna de Estevam Pelo Mundo: Visto americano: agora você só pode remarcar a entrevista três vezes

Natural de Campinas (SP), Estevam começou a escrever sobre viagens em 2011, em um blog que mantinha enquanto trabalhava em uma multinacional do setor automotivo. Aos 22 anos, deixou o emprego para se dedicar ao conteúdo. Quinze anos depois, soma mais de 2 milhões de inscritos no YouTube, 1,5 milhão de seguidores no Instagram e cerca de 590 mil no TikTok. Aos 35 anos, já conheceu 96 países, uma bagagem que se traduz em vídeos sobre destinos, avaliações de hotéis e companhias aéreas e, principalmente, orientação prática sobre como viajar mais gastando menos.

É esse lado prático que ele quer levar ao leitor. “Minha expectativa é aproximar o leitor das possibilidades que uma viagem pode trazer”, afirma. “Quero compartilhar esse conhecimento de uma forma prática: ajudar a escolher um destino, entender quando uma passagem vale a pena, usar melhor as milhas e descobrir experiências que muitas vezes ficam fora dos roteiros mais conhecidos.”

Minas Gerais, é claro, estará no radar. Segundo Estevam, o estado tem “uma diversidade enorme de paisagens, sabores e histórias” que merece ser explorada pelos próprios mineiros. “Espero que o leitor termine cada conteúdo com vontade de viajar e com informações para começar a organizar essa viagem”, diz.

Jornalista de formação, Estevam vê na parceria um encontro entre a proximidade das redes e o rigor do jornalismo profissional. “As redes criam uma relação muito próxima com o público. As pessoas acompanham a viagem, fazem perguntas e participam das descobertas. Um veículo como o Estado de Minas acrescenta a experiência editorial e uma relação de confiança construída com seus leitores”, avalia. “A credibilidade se fortalece quando a experiência de quem está viajando vem acompanhada de apuração, contexto e informação útil.”

Para os Diários Associados, a chegada do colunista reforça a aposta na integração entre jornalismo e plataformas digitais. “O Estevam é um dos criadores de conteúdo mais relevantes do Brasil e construiu, ao longo de 15 anos, uma relação de confiança com milhões de pessoas. Trazê-lo para o Estado de Minas reforça o nosso compromisso de unir a credibilidade do jornalismo profissional com a linguagem e o alcance das plataformas digitais, levando ao leitor informação de qualidade onde quer que ele esteja. Temos certeza de que essa parceria vai inspirar muitos mineiros a conhecer o mundo e, principalmente, a redescobrir Minas Gerais”, afirma Luiz Mendes Jr., head digital dos Diários Associados.

TRÊS PERGUNTAS PARA ESTEVAM

Qual é o erro mais comum de quem está começando a juntar milhas, e como evitá-lo?

Um dos erros mais comuns é acumular sem um objetivo e acabar gastando mais só para ganhar pontos. A pessoa vê uma promoção, um bônus alto, e acha que está fazendo um ótimo negócio, mas ainda nem sabe como vai usar aquelas milhas. Minha orientação é começar pela viagem: para onde você quer ir, em qual época e quais programas podem ajudar nesse caminho. Depois, vale entender as regras, a validade dos pontos e comparar o custo da emissão, incluindo as taxas, com o preço da passagem em dinheiro. O melhor resultado é conseguir fazer a viagem desejada com um custo que compense.

De todos os lugares que você já conheceu, qual viagem mais te transformou, e por quê?

Com certeza o Japão. Ver como um país consegue ser tão limpo, organizado, respeitoso e moderno é uma lição de vida!

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Que destino em Minas Gerais ainda precisa ser descoberto pelos próprios mineiros?

Minha aposta seria Botumirim, no Norte de Minas. É um destino que merece muito mais atenção, com paisagens da Serra do Espinhaço, campos de sempre-vivas e cachoeiras como a Quatro Oitavas. Minas tem muitas identidades, e explorar o Norte é uma oportunidade de ampliar esse olhar. Eu colocaria Botumirim no radar de quem gosta de natureza e quer dedicar tempo a conhecer um lugar, conversar com as pessoas e descobrir o que existe além dos cartões-postais mais famosos.