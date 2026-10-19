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Estevam Pelo Mundo, um dos maiores criadores de conteúdo de viagem do país, estreia como colunista do Estado de Minas

Com mais de 4 milhões de seguidores nas redes e 96 países visitados, Lucas Estevam passa a assinar uma coluna sobre destinos, milhas e roteiros, incluindo os caminhos menos conhecidos de Minas Gerais

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19/10/2026 15:00 - atualizado em 19/10/2026 15:02

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Estevam Pelo Mundo, um dos maiores criadores de conteúdo de viagem do país, estreia como colunista do Estado de Minas
Lucas Estevam, novo colunista de viagens do Estado de Minas, compartilha suas experiências ao redor do mundo. crédito: Estevam Pelo Mundo/Reprodução

O Estado de Minas tem um novo colunista a partir desta segunda-feira (19/10). O jornalista e criador de conteúdo Lucas Estevam, à frente do canal Estevam Pelo Mundo, uma das principais referências em viagens e milhas aéreas do Brasil, passa a publicar no EM uma coluna com dicas de destinos, orientações sobre passagens e programas de fidelidade e roteiros que fogem do óbvio.

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Natural de Campinas (SP), Estevam começou a escrever sobre viagens em 2011, em um blog que mantinha enquanto trabalhava em uma multinacional do setor automotivo. Aos 22 anos, deixou o emprego para se dedicar ao conteúdo. Quinze anos depois, soma mais de 2 milhões de inscritos no YouTube, 1,5 milhão de seguidores no Instagram e cerca de 590 mil no TikTok. Aos 35 anos, já conheceu 96 países, uma bagagem que se traduz em vídeos sobre destinos, avaliações de hotéis e companhias aéreas e, principalmente, orientação prática sobre como viajar mais gastando menos.

É esse lado prático que ele quer levar ao leitor. “Minha expectativa é aproximar o leitor das possibilidades que uma viagem pode trazer”, afirma. “Quero compartilhar esse conhecimento de uma forma prática: ajudar a escolher um destino, entender quando uma passagem vale a pena, usar melhor as milhas e descobrir experiências que muitas vezes ficam fora dos roteiros mais conhecidos.”

Minas Gerais, é claro, estará no radar. Segundo Estevam, o estado tem “uma diversidade enorme de paisagens, sabores e histórias” que merece ser explorada pelos próprios mineiros. “Espero que o leitor termine cada conteúdo com vontade de viajar e com informações para começar a organizar essa viagem”, diz.

Jornalista de formação, Estevam vê na parceria um encontro entre a proximidade das redes e o rigor do jornalismo profissional. “As redes criam uma relação muito próxima com o público. As pessoas acompanham a viagem, fazem perguntas e participam das descobertas. Um veículo como o Estado de Minas acrescenta a experiência editorial e uma relação de confiança construída com seus leitores”, avalia. “A credibilidade se fortalece quando a experiência de quem está viajando vem acompanhada de apuração, contexto e informação útil.”

Para os Diários Associados, a chegada do colunista reforça a aposta na integração entre jornalismo e plataformas digitais. “O Estevam é um dos criadores de conteúdo mais relevantes do Brasil e construiu, ao longo de 15 anos, uma relação de confiança com milhões de pessoas. Trazê-lo para o Estado de Minas reforça o nosso compromisso de unir a credibilidade do jornalismo profissional com a linguagem e o alcance das plataformas digitais, levando ao leitor informação de qualidade onde quer que ele esteja. Temos certeza de que essa parceria vai inspirar muitos mineiros a conhecer o mundo e, principalmente, a redescobrir Minas Gerais”, afirma Luiz Mendes Jr., head digital dos Diários Associados.

TRÊS PERGUNTAS PARA ESTEVAM

Qual é o erro mais comum de quem está começando a juntar milhas, e como evitá-lo?
Um dos erros mais comuns é acumular sem um objetivo e acabar gastando mais só para ganhar pontos. A pessoa vê uma promoção, um bônus alto, e acha que está fazendo um ótimo negócio, mas ainda nem sabe como vai usar aquelas milhas. Minha orientação é começar pela viagem: para onde você quer ir, em qual época e quais programas podem ajudar nesse caminho. Depois, vale entender as regras, a validade dos pontos e comparar o custo da emissão, incluindo as taxas, com o preço da passagem em dinheiro. O melhor resultado é conseguir fazer a viagem desejada com um custo que compense.

De todos os lugares que você já conheceu, qual viagem mais te transformou, e por quê?
Com certeza o Japão. Ver como um país consegue ser tão limpo, organizado, respeitoso e moderno é uma lição de vida!

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Que destino em Minas Gerais ainda precisa ser descoberto pelos próprios mineiros?
Minha aposta seria Botumirim, no Norte de Minas. É um destino que merece muito mais atenção, com paisagens da Serra do Espinhaço, campos de sempre-vivas e cachoeiras como a Quatro Oitavas. Minas tem muitas identidades, e explorar o Norte é uma oportunidade de ampliar esse olhar. Eu colocaria Botumirim no radar de quem gosta de natureza e quer dedicar tempo a conhecer um lugar, conversar com as pessoas e descobrir o que existe além dos cartões-postais mais famosos.

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