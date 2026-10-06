Duosystem leva inovação em Saúde Digital ao CBIS 2026

A Duosystem participou do XXI Congresso Brasileiro de Informática em Saúde (CBIS 2026), realizado de 23 a 25 de setembro, em Brasília. Promovido pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS), o evento reuniu profissionais de saúde, pesquisadores, gestores, empresas e especialistas em tecnologia para discutir os principais desafios e avanços da Saúde Digital no Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com o tema “Inovação Ética e Sustentável na Saúde Digital Brasileira”, o CBIS 2026 colocou em evidência assuntos estratégicos para a evolução do setor, como Inteligência Artificial, interoperabilidade, governança e segurança de dados, telessaúde, inovação e transformação digital. A programação também contemplou discussões sobre o uso responsável da IA e demonstrações de soluções aplicadas ao cotidiano dos serviços de saúde.

Para a Duosystem, participar de um encontro desse porte representa uma oportunidade de acompanhar de perto as principais tendências da tecnologia aplicada à saúde, compartilhar experiências e fortalecer o diálogo com profissionais e organizações que atuam na construção de um ecossistema de Saúde Digital cada vez mais conectado.

A presença está alinhada a trajetória de desenvolvimento de soluções voltadas à regulação do acesso à saúde, telemedicina, interoperabilidade, integração de dados e gestão dos serviços de saúde, além da incorporação de recursos de Inteligência Artificial às suas plataformas.

“A transformação digital da saúde passa pela capacidade de conectar pessoas, dados e tecnologias de forma inteligente, segura e eficiente. O CBIS é um importante espaço para acompanhar essa evolução, trocar experiências e discutir como a inovação pode gerar resultados concretos para os serviços de saúde”, destaca Denilson Bezerra Mascarenhas, CEO da Duosystem.

A Inteligência Artificial é um dos grandes destaques da edição de 2026 do congresso. Segundo a organização, o tema será abordado sob diferentes perspectivas, incluindo aplicações na assistência, governança, ética, regulação e avaliação da qualidade das soluções de IA.

Esse cenário dialoga diretamente com os movimentos de inovação da Duosystem, que vem ampliando a aplicação de Inteligência Artificial em suas soluções, com recursos voltados à automação de processos, análise de informações, apoio à tomada de decisão e otimização dos fluxos de saúde.

Além da IA, a interoperabilidade ocupa posição estratégica no debate do CBIS 2026, reforçando a importância da integração entre sistemas e do compartilhamento seguro de informações para a construção de uma Saúde Digital mais eficiente e conectada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A participação no CBIS 2026 reforça, assim, o posicionamento da Duosystem como uma empresa que acompanha as transformações do setor e investe continuamente em tecnologia para contribuir com a evolução da saúde no Brasil.