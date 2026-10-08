O segredo raro de Leonardo da Vinci para criar madeira que não queima

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma anotação de Leonardo da Vinci (1452–1519) no manuscrito "Madrid Codex II", preservado na Biblioteca Nacional de Espanha, revelou um princípio científico sobre durabilidade: "eles serão mais bem preservados se forem descascados e superficialmente carbonizados do que de qualquer outra forma”. Ou seja, de acordo com um estudo publicado recentemente, uma das maiores mentes criativas da história antecipou em mais de um século o princípio científico do yakisugi, a técnica japonesa de carbonização superficial da madeira para preservação.

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O texto indica que a madeira pode se tornar mais resistente por meio do elemento que parece destruí-la: o fogo. A técnica descrita ativa transformações nos materiais que a ciência moderna confirma. A retirada da casca elimina a parte mais vulnerável ao desgaste biológico, que retém umidade e facilita o ataque de insetos e microrganismos.

Manuscrito de Leonardo da VinciDivulgação

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A queima superficial cria uma cobertura protetora natural sobre a peça. A madeira queimada passa a apresentar características funcionais:

reduz a absorção de água;

desacelera a degradação biológica;

melhora a resistência contra intempéries;

aumenta a resistência ao fogo ao funcionar como barreira térmica.

Divergência entre Europa e Japão

A redescoberta desse fragmento resultou de uma pesquisa de Annalisa Di Maria, especialista em Leonardo da Vinci, do biólogo molecular e escultor Andrea da Montefeltro e da historiadora da arte Lucica Bianchi, membros do Clube UNESCO de Florença.

Apesar da eficácia, a ideia não virou escola nem entrou em manuais no Ocidente. A Europa utilizava alternativas consolidadas, como piche, resinas e óleos. Enquanto esses métodos protegiam pela adição de substâncias sem alterar a estrutura interna, o fogo atuava transformando a própria matéria. Os cadernos do artista italiano também eram anotações pessoais inacessíveis aos artesãos da época.

No Oriente, entre os séculos 17 e 18, o Japão desenvolveu de forma independente a técnica "yakisugi", também conhecida como "shou sugi ban". Sem contato prévio com os escritos europeus, carpinteiros queimavam tábuas de cedro para protegê-las do clima e da decomposição, integrando a prática à tradição arquitetônica comunitária.

Presença na arquitetura atual

O conceito retorna impulsionado por demandas ambientais e pela sustentabilidade. O prêmio "Wood in Architecture Awards 2025" reconheceu projetos que expõem e valorizam a madeira tratada, como o edifício 154 Broadway, em Somerville, e o campus do California College of the Arts, desenhado pelo Studio Gang.

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Sistemas de revestimento com madeira carbonizada receberam distinções internacionais de inovação, consolidando o fogo como ferramenta de projeto em estruturas que transformam a matéria sem recorrer a coberturas artificiais.