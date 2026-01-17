Assine
Esboço de Leonardo da Vinci revela túneis secretos em castelo

Redação Flipar
    O estudo conduzido pela Universidade Politécnica de Milão (foto) usou tecnologias avançadas de escaneamento, confirmando a presença dessas passagens secretas, mencionadas no Codex Forster I.

     Foto: wikimedia commons/Luigi Brambilla
    Construído em 1460 por Francesco Sforza e aprimorado por Ludovico Sforza, o castelo teve Da Vinci como colaborador em seu planejamento e decoração.

     Foto: Flickr KELVIN HO
    Os túneis, possivelmente destinados a propósitos militares e deslocamentos discretos da nobreza, incluem uma passagem que conecta o castelo à Basílica de Santa Maria delle Grazie.

     Foto: Abelson at English Wikipedia
    Essa rota sugere um acesso privado ao túmulo da esposa de Ludovico, Beatrice d’Este (foto).

     Foto: domínio público/wikimedia commons
    Agora, utilizando tecnologia de realidade aumentada, os pesquisadores planejam oferecer uma experiência virtual, permitindo a exploração dos túneis e a recuperação de detalhes históricos perdidos.

     Foto: Divulgação
    Franco Guzzetti, professor da Politécnica de Milão, destacou que o objetivo é recriar digitalmente tanto a aparência atual quanto elementos históricos do castelo.

     Foto: flickr J.C. López
    Leonardo da Vinci foi um dos maiores gênios da história, destacando-se como cientista, inventor, artista plástico e muito mais.

     Foto: Domínio Público
    O legado de Da Vinci continua a revelar segredos que fascinam o mundo. Conheça mais sobre este gênio da humanidade!

     Foto: Domínio público
    Da Vinci nasceu em 1452, em Anchiano, um pequeno vilarejo da comuna de Vinci, província de Florença, na Itália.

     Foto: Roland Arhelger/Wikimédia Commons
    Como artista, Da Vinci é celebrado por obras-primas como a “Mona Lisa” e “A Última Ceia”, que revolucionaram a arte com técnicas inovadoras, como o sfumato, que cria transições suaves entre cores e tons.

     Foto: janeb13/Pixabay
    Sua capacidade de capturar a expressão humana e seu uso da luz influenciaram gerações de artistas. Como cientista, ele fez avanços na anatomia, realizando dissecações para entender a estrutura do corpo humano e seus movimentos.

     Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
    Da Vinci também foi um inventor visionário, criando projetos para máquinas de guerra, como tanques blindados e catapultas, além de dispositivos civis, como pontes móveis e sistemas de irrigação.

     Foto: domínio público
    Da Vinci era também um observador incansável da natureza, investigando fenômenos como o voo dos pássaros e a dinâmica dos fluidos.

     Foto: Flickr kemyikeda
    Muitas de suas ideias, embora não tenham sido construídas em sua época, demonstram uma compreensão avançada de princípios mecânicos e de engenharia.

     Foto: domínio público
    Da Vinci era considerado um homem à frente de seu tempo, um gênio que uniu arte e ciência de forma única.

     Foto: wikimedia commons/Harris Brisbane Dick Fund, 1953
    Nos últimos anos de sua vida, Da Vinci se estabeleceu na França, sob o patrocínio do rei Francisco I. Lá, ele faleceu em 2 de maio de 1519.

     Foto: domínio público
    Até hoje, suas obras de arte continuam a ser estudadas e admiradas, e seus cadernos de anotações inspiram cientistas e engenheiros do mundo inteiro.

     Foto: Juan Di Nella/Unsplash
