Ambidestria e o mito de Leonardo da Vinci: o que a ciência realmente diz sobre usar as duas mãos ao mesmo tempo

Entre as inúmeras histórias que cercam Leonardo da Vinci, uma das mais repetidas é a de que ele seria capaz de escrever com uma mão enquanto desenhava com a outra ao mesmo tempo. A imagem de um artista-cientista ambidestro, capaz de dividir o cérebro em duas tarefas complexas simultâneas, alimenta a aura quase mítica em torno de seu nome. A partir desse ponto de partida, o fenômeno da ambidestria passa a interessar não apenas por curiosidade, mas como porta de entrada para entender como o cérebro organiza os movimentos das mãos.

Do ponto de vista científico, a ambidestria não é apenas usar as duas mãos, mas envolve uma combinação de fatores neurológicos, motores e de treinamento. Estudos em neurociência e psicologia motora investigam como o cérebro distribui funções entre os hemisférios e como essa distribuição leva a uma mão preferencial na maior parte da população. Ao observar casos como o atribuído a Leonardo, pesquisadores tentam separar o que é habilidade real, o que é resultado de prática intensa e o que nasce de relatos reforçados pela tradição ao longo dos séculos.

O que é ambidestria segundo a neurociência?

Na definição mais utilizada em neurociência, ambidestria é a capacidade de executar tarefas motoras finas com ambas as mãos com desempenho semelhante. Isso inclui ações como escrever, desenhar, manipular ferramentas e realizar movimentos precisos em sequência. Em muitos casos, pessoas consideradas ambidestras ainda mantêm uma leve preferência por um dos lados, mas em um grau tão discreto que a diferença quase não aparece no dia a dia.

Para entender esse fenômeno, pesquisadores analisam a forma como o córtex motor, localizado em ambos os hemisférios, planeja e envia comandos aos músculos. Em indivíduos com uma mão preferencial bem definida, há um padrão de assimetria funcional: certas regiões de um hemisfério apresentam maior especialização para controlar movimentos finos da mão dominante. Essa assimetria não significa que a outra mão seja fraca, mas que a coordenação fina, velocidade e precisão costumam ser melhores no lado dominante.

Como a lateralização cerebral cria uma mão dominante?

A chamada lateralização cerebral descreve a tendência de certos processos cognitivos e motores se concentrarem mais em um hemisfério do que em outro. Para a maioria dos destros, por exemplo, o hemisfério esquerdo está mais envolvido tanto na linguagem quanto na coordenação motora fina da mão direita. Já nos canhotos, a distribuição pode ser mais variada, embora também haja padrões de preferência.

Essa lateralização é influenciada por fatores genéticos, desenvolvimento embrionário e experiências ao longo da infância. A criança experimenta diferentes formas de pegar objetos, rabiscar e arremessar, até consolidar, com o tempo, um lado preferencial. A partir daí, a repetição fortalece circuitos neurais específicos, tornando a mão dominante cada vez mais eficiente. Essa combinação de predisposição biológica e prática diária ajuda a explicar por que a maior parte da população não é ambidestra em sentido pleno.

Do ponto de vista da psicologia motora, o cérebro tende a buscar eficiência. Concentrar a maior parte das tarefas complexas em uma mão dominante reduz a necessidade de manter o mesmo nível de precisão simétrica nos dois lados. Isso não impede que a mão não dominante seja treinada, mas indica por que ambidestria completa com desempenho idêntico nas duas mãos em tarefas variadas é considerada rara.

Leonardo da Vinci era realmente ambidestro?

Leonardo da Vinci é frequentemente citado como um caso clássico de ambidestrismo. Documentos históricos mostram que ele escrevia com a mão esquerda e, em muitos casos, utilizava a famosa escrita espelhada, com letras invertidas, lidas facilmente apenas com a ajuda de um espelho. Essa característica alimentou a ideia de que ele teria controle excepcional sobre ambas as mãos, a ponto de escrever com uma e desenhar com a outra simultaneamente.

Pesquisadores que analisam manuscritos de Leonardo destacam alguns pontos mais seguros do que a versão popular. há evidências consistentes de que ele era naturalmente canhoto, o que já o colocava em um grupo minoritário da população. Em vários cadernos, nota-se que ele conseguia escrever tanto da direita para a esquerda (escrita espelhada) quanto no sentido mais comum, da esquerda para a direita, quando necessário. Além disso, existem registros que sugerem uma boa destreza com a mão direita, possivelmente treinada ao longo da vida.

Entre história e ciência, a ambidestria de Leonardo da Vinci revela mais sobre o cérebro humano do que sobre habilidades sobrenaturais – Wikimedia Commons/Harris Brisbane Dick Fund

A parte mais difundida a cena em que ele escreveria com uma mão e desenharia com a outra ao mesmo tempo é mais difícil de comprovar. Não há relatos diretos e detalhados, contemporâneos a Leonardo, que descrevam de forma inequívoca essa habilidade em ação. O que existe é uma soma de descrições genéricas sobre sua destreza pouco comum, interpretadas ao longo dos séculos e amplificadas por biografias, ilustrações e obras de ficção. Alguns historiadores classificam esse tipo de cena como uma extrapolação baseada em traços reais de habilidade, mas sem confirmação documental precisa.

Escrita espelhada, treino e mitos em torno da ambidestria

A escrita espelhada associada a Leonardo costuma ser interpretada de diversas maneiras. Do ponto de vista motor, escrever nesta forma é relativamente natural para muitos canhotos, já que o movimento da mão, da direita para a esquerda, evita que a tinta seja arrastada. Em vez de girar o caderno ou adaptar o pulso, o escritor pode simplesmente inverter o sentido da escrita. Estudos em psicologia sugerem que, após um período de prática, o cérebro passa a lidar com essa escrita como uma variação do padrão aprendido, sem exigir uma habilidade sobre-humana.

A fama de Leonardo contribuiu para que comportamentos pouco usuais ganhassem uma camada adicional de mistério. A combinação de talento artístico, curiosidade científica e registros em cadernos repletos de diagramas e anotações enigmáticas criou terreno fértil para uma imagem quase lendária. Nesse contexto, a ambidestria deixa de ser apenas fenômeno biológico e passa a compor um retrato cultural de genialidade, em que qualquer sinal de destreza manual incomum é lido como prova de capacidades excepcionais.

Na prática contemporânea, pesquisadores que estudam ambidestria distinguem claramente três situações:

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Preferência clara por uma mão: maioria da população, com uso esporádico da outra em tarefas simples.

maioria da população, com uso esporádico da outra em tarefas simples. Uso misto das mãos: pessoas que escrevem com uma mão, mas realizam outras tarefas, como arremessar ou cortar, com a mão oposta.

pessoas que escrevem com uma mão, mas realizam outras tarefas, como arremessar ou cortar, com a mão oposta. Ambidestria funcional: indivíduos capazes de executar várias tarefas complexas com ambas as mãos em nível semelhante, muitas vezes após muito treino.

Os casos de ambidestria funcional plena continuam pouco frequentes em estudos populacionais. A ciência aponta que é possível treinar a mão não dominante, melhorar escrita, desenho ou execução de instrumentos musicais, mas raramente isso anula totalmente a assimetria original do cérebro. Nesse cenário, histórias como as que cercam Leonardo da Vinci ajudam a ilustrar como habilidades motoras podem ser percebidas e reinterpretadas ao longo do tempo, cruzando fronteiras entre neurociência, história e imaginação coletiva.