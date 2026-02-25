Assine
overlay
Início EmGiro
Ciência

Cientistas do MIT estão crescendo madeira em laboratório

Cientistas do MIT criam madeira em laboratório a partir de células vegetais, reduzem o desmatamento e revolucionam a produção sustentável de materiais

Publicidade
Carregando...
J*
Jonasmoura* *com uso de inteligência artificial
J*
Jonasmoura* *com uso de inteligência artificial
Repórter
25/02/2026 13:04

compartilhe

SIGA
x
Cientistas do MIT estão crescendo madeira em laboratório
Cientistas do MIT estão crescendo madeira em laboratório crédito: Portal Giro 10

Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, vêm testando uma forma diferente de produzir madeira. Em vez de plantar árvores e esperar anos pelo crescimento, eles cultivam tecidos lenhosos em ambiente controlado. Assim, o material surge diretamente de células vegetais, sem depender de florestas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Essa linha de pesquisa ainda está em fase experimental, mas já mostra resultados relevantes. As equipes envolvidas trabalham com biorreatores, hormônios vegetais e engenharia de materiais para moldar a madeira em formatos específicos. Dessa forma, a produção tende a ficar mais eficiente e focada em aplicações industriais.

O que é a técnica de produzir madeira em laboratório?

A técnica de produzir madeira em laboratório parte de células vegetais isoladas, retiradas de plantas como a zínia. Os cientistas colocam essas células em um meio de cultura rico em nutrientes e reguladores de crescimento. Em seguida, eles ajustam cuidadosamente as condições do ambiente.

Essas condições incluem fatores como luz, temperatura e concentração de hormônios vegetais. Com esses parâmetros sob controle, as células começam a formar tecidos semelhantes à madeira natural. O processo gera estruturas rígidas que mantêm características importantes, como resistência e densidade.

A palavra-chave central desse tema é madeira em laboratório, pois descreve o objetivo principal dos experimentos. Em vez de buscar apenas biomassa genérica, os grupos direcionam o crescimento para obter um material lenhoso. Assim, a pesquisa aproxima o laboratório da produção de peças de madeira sob medida.

Madeira de arvore – depositphotos.com / vovan13

Como os cientistas do MIT conduzem esses experimentos de madeira em laboratório?

Os experimentos do MIT seguem várias etapas encadeadas. Em primeiro lugar, os pesquisadores selecionam a espécie vegetal que fornece as células iniciais. Depois, eles preparam um meio de cultura específico, com açúcares, vitaminas e reguladores de crescimento. Esse meio serve como base para a multiplicação celular.

Em seguida, os cientistas usam hormônios vegetais, como auxinas e citocininas, para orientar o tipo de tecido que se forma. Ao ajustar a proporção desses hormônios, o grupo estimula a produção de paredes celulares mais espessas. Com isso, as células passam a se comportar como elementos de um tecido lenhoso.

Além disso, a equipe utiliza moldes para dar forma ao material desde o início. Em vez de cortar uma árvore e depois serrar a madeira, os pesquisadores crescem o tecido já no formato aproximado da peça final. Essa abordagem permite testar estruturas cilíndricas, placas ou componentes mais complexos.

  • Seleção de células: escolha de células vegetais com bom potencial de crescimento.
  • Preparação do meio: definição de nutrientes e reguladores de crescimento.
  • Controle ambiental: ajuste de luz, temperatura e umidade.
  • Moldagem: uso de suportes físicos para guiar o formato do tecido lenhoso.
  • Análise do material: medição de densidade, rigidez e composição.

Ao final de cada ciclo, os cientistas comparam as propriedades da madeira cultivada com as da madeira tradicional. Assim, eles verificam a adequação do material para aplicações futuras, como móveis, painéis ou componentes estruturais leves.

Por que a madeira em laboratório pode interessar à indústria e ao meio ambiente?

A técnica de gerar madeira em laboratório desperta interesse por diversos motivos. Para a indústria, a possibilidade de produzir material lenhoso sob demanda reduz perdas com cortes e descartes. Como o tecido já nasce moldado, o processo economiza etapas de serragem e acabamento inicial.

Além disso, a produção em ambiente controlado oferece maior previsibilidade. A madeira natural varia bastante, de acordo com o solo, o clima e a idade da árvore. Já o material de laboratório tende a apresentar características mais padronizadas. Isso facilita o planejamento de linhas de produção.

Do ponto de vista ambiental, a madeira cultivada em laboratório pode diminuir a pressão sobre florestas comerciais e nativas. Como o processo não depende diretamente do corte de árvores, a extração em larga escala tende a recuar. Em teoria, esse modelo contribui para reduzir desmatamento e para preservar habitats.

  1. Reduzir a necessidade de plantar grandes áreas apenas para corte.
  2. Diminuir o tempo entre a semeadura celular e o uso do material.
  3. Permitir o crescimento perto de centros urbanos e polos industriais.
  4. Favorecer a criação de novos desenhos e formatos de peças.

Apesar do potencial, o desenvolvimento dessa tecnologia ainda exige avanços em escala e custo. Hoje, os testes ocorrem em pequena quantidade e em condições altamente controladas. Para chegar a uma produção industrial de madeira em laboratório, os grupos de pesquisa avaliam biorreatores maiores, automatização de etapas e integração com processos de design digital.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao combinar biotecnologia, engenharia de materiais e design, a pesquisa do MIT sobre madeira em laboratório indica um caminho alternativo ao manejo florestal tradicional. O tema ainda passa por avaliações técnicas e econômicas, porém já amplia o debate sobre como produzir materiais estruturais sem depender apenas do corte de árvores.

Madeira cortada – depositphotos.com / sirastockid08

Tópicos relacionados:

ciencia madeira madeira-laboratorio mit

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay