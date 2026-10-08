Bentley Systems anuncia os vencedores do Prêmio Year in Infrastructure 2026

(Evento Year in Infrastructure 2026 da Bentley Systems) — Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), empresa de software de engenharia de infraestrutura, anunciou hoje os vencedores do Prêmio Year in Infrastructure Awards 2026. Há mais de 20 anos, a premiação homenageia o trabalho extraordinário de profissionais de infraestrutura e seu uso inovador do software da Bentley para melhorar a forma como a infraestrutura é projetada, construída e operada.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261007061260/pt/

A Bentley Systems anunciou os vencedores do Prêmio Year in Infrastructure 2026 em 7 de outubro de 2026 (foto cortesia da Bentley Systems)

Em 2026, mais de 300 projetos foram indicados por empresas em 53 países. Os vencedores foram selecionados em 12 categorias que abrangem o ciclo de vida da infraestrutura, setores e disciplinas por um painel de jurados independentes durante o evento Year in Infrastructure 2026 da Bentley Systems, realizado de 6 a 7 de outubro em Singapura.

Cate Lochead, Chief Marketing Officer da Bentley Systems, afirmou: “Todos os anos, nossos usuários nos impressionam com projetos extraordinários que impulsionam a infraestrutura mundial. Neste ano, os finalistas foram muito além da digitalização de fluxos de trabalho tradicionais. Ao conectar dados entre fases do ciclo de vida e disciplinas de engenharia, eles usaram a IA para revelar um potencial que antes estava fora de alcance. Esse novo ciclo de inovação viabilizado pela IA exige um ecossistema aberto, no qual os profissionais de infraestrutura possam conectar seus dados e seus softwares prediletos para tomar decisões melhores e mais rápidas. A Bentley viabiliza essa abertura, dando aos engenheiros a liberdade de resolver desafios complexos com mais agilidade e construir um futuro mais resiliente e sustentável”.

Vencedores do prêmio Year in Infrastructure 2026

Água e Águas Residuais

Evides N.V. (Países Baixos): Gêmeos digitais operacionais de distribuição de água em grande escala

Cidades e instalações

Pinnacle Future Build Pvt. Ltd. (Índia): Gêmeo digital do campus Madurai da Pinnacle Infotech

Construção civil

Wills Bros (Irlanda): Berços 52 e 53 do projeto MP2 do Porto de Dublin

Engenharia estrutural

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WIKA Gedung) (Indonésia): Estádio internacional de Jacarta – Projeto de engenharia da maior cobertura retrátil

Estradas e Rodovias

Torrens to Darlington Alliance (John Holland, Bouygues, Arcadis, Jacobs, Ventia), em parceria com o Departamento de Infraestrutura e Transportes do Governo da Austrália Meridional (Austrália): Projeto River Torrens–Darlington (T2D)

Gestão de projetos

Port Polska (Polônia): Port Polska

Modelagem e análise de subsuperfície

Intertechne Consultores S.A. (Brasil): Leapfrog e PLAXIS para modelagem e avaliação de barragens de rejeitos

Modelagem geoespacial e de realidade

Aboitiz Renewables Inc. (Filipinas): GeoShield

Pontes e Túneis

AYESA Engineering (Portugal): Porto Metro 3.0: fluxo de trabalho otimizado e integrado de projeto digital de túneis

Produção de energia

South-to-North Water Diversion (Chongqing) New Energy Development Co., Ltd. e POWERCHINA Zhongnan Engineering Corporation Limited (China): Usina hidrelétrica digital de armazenamento reversível por bombeamento de Chongqing Yunyang Jianquan

Transmissão e distribuição

APD Global (Austrália): Clean Energy Link-North: entrega digital com IA para energias renováveis

Transporte Ferroviário e Trânsito

SUDOP PRAHA a.s. (República Tcheca): Ferrovia de alta velocidade da Boêmia Central (RS 1 VRT Poricany – Sv?tlá nad Sázavou)

Founders’ Honors

A Bentley também reconheceu 17 projetos com o prêmio Founders’ Honors. Escolhidos pessoalmente pelos fundadores e executivos da Bentley, os Founders’ Honors são concedidos a um seleto número de projetos, indivíduos e organizações de destaque que refletem o propósito da empresa de promover a infraestrutura mundial para uma melhor qualidade de vida.

Os ganhadores do prêmio Founders' Honors de 2026 são:

Constructioneering

PT Hutama Karya (Persero) (Indonésia): Complexo parlamentar de Nusantara

Dados conectados

WSP Global Inc. (Índia): Plataforma de inteligência do ciclo de vida de projetos com IA usando o iTwin

Educação – Excelência no ensino prático com uso de IA

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (Equador): Gestão inteligente de vazamentos com autoencoders

Educação – Excelência no sistema de ensino do pensamento sistêmico

University of Glasgow - Smart Systems Group (Reino Unido): Região Metropolitana de Glasgow: cocriação do futuro dos transportes e da energia multimodal

Embaixador digital

COBA - Consultores de Engenharia e Ambiente (Portugal): Estação Santos – Extensão das linhas amarela e verde do metrô de Lisboa

Entrega baseada em modelos

WSP USA Inc. (Estados Unidos): I-35 Capital Express Central – Downtown (CapEx Central)

Gêmeo digital em grande escala

Almondz Global Infra Consultant Limited (Índia): NAKSHA

Inteligência de ativos

Empresas Públicas de Medellín (Colômbia): Gêmeo digital do sistema secundário de distribuição de água do grupo EPM

Infraestrutura digital

Ampirical (Estados Unidos): Fornecimento de energia para o maior datacenter do hemisfério ocidental

Otimização de projetos orientada por IA

POWERCHINA Fujian Electric Power Survey and Design Institute Co., Ltd. (China): Software de modelagem e otimização automáticas para estruturas jacket offshore

Projeto orientado pelas condições do subsolo

T.Y.Lin International Pte. Ltd. (Singapura): Corredor Norte-Sul – Túnel rodoviário duplo de 800 m de extensão com três faixas

Resiliência/sustentabilidade — Cidades resilientes

Communauté d’Agglomération Pau Bearn Pyrénées – CAPBP (França): Inteligência de dados urbana: um CDE para infraestrutura resiliente ao clima

Resiliência/sustentabilidade — Proteção do futuro dos recursos hídricos

Maynilad Water Services, Inc. (Filipinas): Ampliação da detecção de vazamentos na Maynilad: do DMA à análise de todo o sistema

Resiliência/sustentabilidade — Restauração do nosso meio ambiente

Norconsult Norge AS (Noruega): Refinaria de Mongstad – Análise de riscos e medidas de mitigação relacionadas à contaminação das águas subterrâneas

Resiliência/sustentabilidade — Viabilização da mobilidade do futuro

FS Engineering S.p.A. (Itália): Sustentabilidade energética: autoprodução para um sistema de mobilidade verde

Sustentabilidade energética: autoprodução para um sistema de mobilidade verde TTC (Brasil): Eletromobilidade na região sul

Para obter mais informações sobre o Prêmio Year in Infrastructure de 2026, acesse o site do Year in Infrastructure da Bentley.

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Sobre a Bentley Systems

Em todo o mundo, profissionais de infraestrutura confiam no software da Bentley Systems para ajudá-los a projetar, construir e operar infraestruturas mais eficientes e resilientes para transporte, saneamento, energia, cidades e muito mais. Fundada em 1984 por engenheiros e para engenheiros, a Bentley é a parceira preferencial de empresas de engenharia e operadores-proprietários em todo o mundo, com software que abrange disciplinas de engenharia, setores da indústria e todas as fases do ciclo de vida da infraestrutura. Por meio de nossas soluções de gêmeos digitais, ajudamos profissionais de infraestrutura a extrair o máximo valor de seus dados para transformar a gestão de projetos e o desempenho dos ativos.

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