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Com 411 quartos e nenhum hóspede em duas décadas, hotel em praia protegida enfrenta planos que podem encerrar sua história sem uma única reserva

Após duas décadas de disputas, governo espanhol decide desapropriar o gigante à beira-mar para recuperar a natureza e restaurar parque protegido

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
09/10/2026 10:49

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Com 411 quartos e nenhum hóspede em duas décadas, hotel em praia protegida enfrenta planos que podem encerrar sua história sem uma única reserva
Hotel El Algarrobico na costa de Almería, alvo de décadas de disputa, aguarda demolição após expropriação pelo governo espanhol. crédito: Reprodução / NYT

O Governo da Espanha decidiu expropriar o terreno onde foi erguido o hotel El Algarrobico, localizado no Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, na costa de Almería. A medida busca viabilizar a demolição da estrutura inacabada e restaurar a área ambiental após mais de duas décadas de disputas jurídicas.

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A construtora Azata del Sol iniciou as obras em 2003. O projeto previa um complexo turístico com 21 andares e mais de 400 quartos, erguido a apenas 14 metros do mar. A Justiça interrompeu os trabalhos em 2005 após constatar violações das normas ecológicas.

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O empreendimento ocupou um solo classificado como não urbanizável dentro de uma reserva protegida pela Lei de Costas de 1988, norma que proíbe intervenções em zonas litorâneas sensíveis. Desde então, a carcaça do edifício transformou-se em símbolo da disputa entre expansão urbana descontrolada e conservação ecológica.

Histórico de impasses e decisões judiciais

Mais de 20 determinações emitidas pelos tribunais ordenaram a derrubada do prédio ao longo dos anos. A construtora, chefiada pelo empresário José Domingo Rodríguez Losada, tentou impedir a demolição e buscou compensações financeiras, mantendo a estrutura visível na paisagem. Segundo o jornal espanhol "El Diario", a edificação virou um monumento de desrespeito às normas de uso do solo.

A ministra María Jesús Montero comunicou em fevereiro a expropriação da área pelo Estado. O governo espanhol assumirá os custos da demolição, enquanto a Junta da Andaluzia ficará responsável pela remoção dos escombros e pela recuperação do ecossistema local.

Negligência municipal e próximos passos

O jornal "El Diario" apontou que a intervenção federal ocorre após anos de negligência e resistência das lideranças locais, que não executaram as sentenças anteriores. O município de Carboneras recebeu críticas severas pela omissão em cumprir as deliberações judiciais que consideravam a derrubada legal.

A vice-presidente do Governo Espanhol ressaltou que o Estado buscará alternativas para garantir a destruição da obra se a administração regional não agir. A iniciativa encerra um litígio travado por ambientalistas, autoridades e a construtora, que cobrava do poder público as despesas das medidas.

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A demolição depende do encerramento formal do processo de expropriação. A conselheira Catalina García indicou que os serviços poderiam começar em abril, mas o prazo não teve confirmação oficial, restando indefinido o momento exato em que a estrutura irá abaixo.


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