Holafly lança Ultra, para suporte de saúde e bem-estar com a assinatura global de eSIM

DUBLIN, Oct. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holafly , líder global em eSIMs para viajantes, anunciou hoje o lançamento do seu Ultra Plan , um novo nível de assinatura que combina dados móveis ilimitados, serviços de saúde e bem-estar e ajuda com imprevistos de viagem. O Ultra é parte da Planos da Holafly e foi desenvolvido principalmente para viajantes em movimento, incluindo nômades digitais, estudantes no exterior e viajantes frequentes.

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Uma pesquisa recente da MBO Partners revelou que 23% dos nômades digitais americanos citam o esgotamento causado pelas viagens como um desafio, enquanto 19% apontam a solidão. A própria pesquisa da Holafly revelou que 47,5% dos viajantes frequentes e de longa permanência entrevistados adiaram ou evitaram cuidados médicos no exterior, apesar de sentirem que precisavam deles. O Ultra foi desenvolvido para responder a essas dificuldades cotidianas, ajudando os viajantes a permanecerem em movimento sem abrir mão de algo tão básico quanto o cuidado de si mesmo.

“Poder trabalhar de qualquer lugar não significa trabalhar sem preocupação. Ficar doente, se sentir sobrecarregado ou lidar com um voo cancelado pode ser mais difícil quando você está longe de uma rede de apoio familiar”, disse Metin Kastro, Diretor de Operações da Holafly. "Com o Ultra, ampliamos nossa promessa de tranquilidade, ajudando os viajantes a permanecerem online e oferecendo a eles alguém a quem recorrer quando precisarem de apoio."

Fazer isso separadamente pode significar a gestão de vários prestadores de serviços e custos: A Teladoc cobra US$ 89 por consulta médica geral (sem seguro), enquanto a assinatura de terapia online da BetterHelp custa, normalmente, entre US$ 70 e US$ 100 por semana. Por € 84,90 por mês, o Ultra combina chat com médicos 24h, sessões ilimitadas de bem-estar mental, suporte de nutrição e personal trainer, além de orientação veterinária online. A assinatura também inclui dados ilimitados em mais de 160 destinos, hotspot ilimitado, número de telefone local, reclamação de voo, proteção de bagagem e suporte humano 24h.

O serviço de reclamações de voos auxilia os viajantes com pedidos de indenização elegíveis, enquanto a proteção de bagagem cobre casos de perda, atraso ou danos à bagagem O suporte de nutrição e treinamento pessoal ajuda os viajantes a manter a rotina no exterior, e o número de telefone local viabiliza que os assinantes recebam mensagens de texto, incluindo códigos de autenticação de dois fatores.

O Ultra visa proporcionar mais tranquilidade e passou a fazer parte dos planos Light e o Unlimited da Holafly, ampliando as formas como a Holafly ajuda as pessoas a se sentirem bem cuidadas enquanto moram, trabalham e viajam pelo exterior.

Contato com a Mídia: press@holafly.com

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8acec64-9889-484b-84e9-f95a529c4f07

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001277237)