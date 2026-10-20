Oito em cada 10 profissionais entrevistados afirmam que a IA impulsionará a eficiência da reestruturação, mas ainda existem lacunas na execução

Mais de oito em cada 10 (82%) profissionais de reestruturação esperam que a IA melhore significativamente a eficiência e a tomada de decisões. Ao mesmo tempo, a prontidão operacional e o julgamento humano experiente continuarão sendo cruciais para uma execução bem-sucedida. Isso é o que revela uma nova pesquisa da CSC, líder global em soluções de administração de negócios e conformidade.

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A CSC entrevistou 210 profissionais globalmente, atuantes nos setores bancário e de serviços financeiros, consultoria em reestruturação e recuperação de empresas, serviços jurídicos e crédito privado, para examinar os fatores operacionais que moldam a execução de reestruturações1 . Os resultados estão detalhados no guia da CSC A Lacuna na Execução da Reestruturação — Por que a prontidão operacional determina os resultados.

Os entrevistados apontam as aplicações potenciais mais claras na coleta de informações, mapeamento KYC, comunicação, administração e monitoramento — áreas em que a IA poderia ajudar a reduzir atritos e acelerar processos, em vez de substituir a expertise profissional.

No entanto, o otimismo em torno da IA ??tem um contexto complexo, com o risco de execução distribuído por diversos desafios operacionais interconectados, em vez de um único gargalo. Esclarecer funções e responsabilidades e administrar SPEs ou veículos de reestruturação de forma eficiente em diferentes jurisdições são os principais desafios, citados por 43% dos entrevistados cada um. A gestão da complexidade transfronteiriça e dos fusos horários vem logo em seguida, com 42%, enquanto 39% apontam para a rapidez de integração ou nomeação, incluindo AML/KYC.

“A IA tem o potencial de apoiar a tomada de decisões e agilizar parte do trabalho nos bastidores do processo de reestruturação. Mas a tecnologia funciona melhor quando complementa o julgamento profissional experiente. A verdadeira oportunidade reside em combinar as ferramentas certas com pessoas que compreendem as complexidades da reestruturação e sabem como aplicá-las eficazmente”, afirma Sean Foronjy, diretor de Corporate Trust and Agency da CSC.

A pesquisa também aponta para uma questão de tempo: o apoio operacional nem sempre é incorporado a uma reestruturação tão cedo quanto os profissionais acreditam ser valioso. Embora 80% considerem os serviços de governança muito ou bastante valiosos na fase inicial, apenas 24% afirmam que esses serviços foram envolvidos pela primeira vez nessa fase. O mesmo padrão se repete para serviços de SPV e entidades, com 67% contra 25%, e para serviços de Corporate Trust and Agency, com 56% contra 15%.

Os resultados também demonstram uma forte demanda por apoio integrado e experiente em reestruturações.

Jordina Walker, chefe de Reestruturação e Situações Especiais da CSC para a região EMEA, acrescenta: “Decisões comerciais podem levar meses, mas, uma vez que as partes sabem o que querem fazer, querem agir rapidamente. Nesse ponto, a questão deixa de ser se uma rota de reestruturação é viável e passa a ser a rapidez com que as entidades, nomeações, documentação e suporte necessários podem ser implementados.”

Uma esmagadora maioria (83%) dos entrevistados considera importante a capacidade de fornecer serviços de governança e administração, administração de SPEs (Sociedades de Propósito Específico) e recursos fiduciários e de agência em um só lugar, enquanto 77% afirmam o mesmo sobre experiência comprovada em reestruturação e situações de crise. Os resultados destacam que, à medida que as reestruturações se tornam mais complexas e transfronteiriças, a prontidão para a execução depende cada vez mais da disponibilidade da expertise, infraestrutura e suporte adequados antes que os prazos se tornem mais curtos.

Perguntas frequentes sobre execução de reestruturação e prontidão operacional

Como a IA pode aprimorar a reestruturação corporativa?

Oitenta e dois por cento dos profissionais de reestruturação esperam que a IA melhore significativamente a eficiência e a tomada de decisões, principalmente na coleta de informações, mapeamento KYC, comunicações, administração e monitoramento.

Quais são os maiores desafios operacionais na reestruturação?

Esclarecer funções e responsabilidades e administrar SPVs ou veículos de reestruturação em diferentes jurisdições são os principais desafios, citados por 43% dos entrevistados cada um.

Quando o suporte operacional deve ser envolvido em uma reestruturação?

Oitenta por cento consideram os serviços de governança valiosos no estágio inicial, mas apenas 24% afirmam que esses serviços foram envolvidos pela primeira vez nessa fase.

Baixe o guia da CSC,A Lacuna na Execução da Reestruturação — Por que a prontidão operacional determina os resultados.

Sobre a CSC

A CSC é a principal fornecedora de soluções de administração empresarial e conformidade, oferecendo expertise de referência no setor e um alcance global inigualável para gestores de fundos alternativos e participantes do mercado de capitais. Com base em uma sólida experiência institucional e uma abordagem personalizada, a CSC disponibiliza um conjunto abrangente de serviços, incluindo administração de fundos, serviços fiduciários, serviços de agenciamento e conformidade para apoiar uma ampla gama de transações nos mercados público e privado, estratégias complexas de fundos e operações escaláveis.

Como parceira confiável de escolha para mais de 75% do PEI 300 e 90% do Fortune 500® , a CSC ajuda os clientes a navegarem pelas complexidades operacionais e transacionais em mais de 140 jurisdições e diversas classes de ativos. Com amplas capacidades em todo o mundo, nossas equipes de especialistas fornecem soluções adaptadas às necessidades de cada cliente. Empresa privada e gerida profissionalmente desde 1899, combinamos alcance global, experiência local e soluções inovadoras para ajudar os nossos clientes a terem sucesso.

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____________________ 1A CSC realizou uma pesquisa com 210 profissionais que atuam em tempo integral ao redor do mundo nos setores de serviços bancários e financeiros; consultoria em reestruturação, recuperação e assessoria financeira; serviços jurídicos; e crédito privado ou dívida privada. Todos os participantes estiveram envolvidos em processos de reestruturação corporativa ou financiamento de empresas em dificuldades financeiras nos últimos três anos. A representação dos entrevistados está distribuída de forma equilibrada entre as regiões da Ásia-Pacífico, Europa, incluindo o Reino Unido e as Américas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261020374662/pt/

Para mais informações:

CDR Consultancy

Amber Liu | Hassan Ali

csc@cdrconsultancy.com

CSC

Katie Scott-Kurti

Diretora de Marca e Comunicação | Marketing

katie.scottkurti@cscglobal.com

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