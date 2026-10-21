Assine
overlay
Início PlatôBr

Com alianças à esquerda, Motta avança no caminho para conter a força do PL na Câmara

PDT e PSB decidiram apoiar o plano do atual presidente da Câmara de se manter no posto, apesar de a maior bancada ser do partido de Flávio Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
Luciana Lima
Luciana Lima
Repórter
21/10/2026 18:45

compartilhe

×
Com alianças à esquerda, Motta avança no caminho para conter a força do PL na Câmara
Com alianças à esquerda, Motta avança no caminho para conter a força do PL na Câmara crédito: Foto: Douglas Gomes / CD Presidência

Enquanto o PL ainda se dedica à campanha ao Palácio do Planalto de Flávio Bolsonaro, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), avança para ampliar sua rede de apoio na tentativa de ser reconduzido ao posto a partir de fevereiro do ano que vem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Motta, que já havia negociado um acordo com vários partidos do Centrão, o grupo do qual faz parte, ganhou o reforço de duas legendas de esquerda, o PDT e o PSB. O plano dele é fechar uma aliança ampla com o Centrão e os principais partidos da atual base de apoio do governo para fazer frente ao PL, que terá uma bancada de 121 deputados na próxima legislatura.

O atual presidente da Câmara espera contar também com o apoio da bancada do PT, que deve se reunir após o segundo turno para tratar do assunto. Um deputado do PSB disse ao PlatôBR que o apoio do partido independe do resultado da eleição presidente e que a construção em torno de Motta representa uma união do Centrão com a esquerda para fazer frente à direita na Câmara.

“Essa é uma forma de nosso campo fazer um contraponto de peso e esse desenho deve acontecer independente do cenário no Executivo”, disse o parlamentar. O PSB terá 15 representantes na Câmara. Já o PDT terá uma bancada de 17 deputados. As duas legendas divulgaram uma nota conjunta nesta quarta-feira, 21. Nosso compromisso estratégico com a reeleição do presidente Lula e a construção das condições políticas para um quarto mandato orienta essa posição, reafirmando a necessidade de consolidar as conquistas sociais e impedir retrocessos, diz o texto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com o compromisso dos partidos de esquerda, se o cenário não mudar até o início do ano que Motta terá uma maioria confortável para se manter no cargo. Na semana passada, ele recebeu apoio de dez outros partidos.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay