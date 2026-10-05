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Castelo de Burghausen: conheça a fortaleza medieval que se estende por mais de 1 km na Alemanha

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Redação Flipar
  • Ao longo do conjunto também existem duas capelas e antigos jardins ligados à residência dos governantes que ocuparam o local. No trecho mais elevado encontra-se o Hauptburg, considerado o núcleo principal da fortaleza e antigo endereço dos duques da dinastia Wittelsbach.
    Ao longo do conjunto também existem duas capelas e antigos jardins ligados à residência dos governantes que ocuparam o local. No trecho mais elevado encontra-se o Hauptburg, considerado o núcleo principal da fortaleza e antigo endereço dos duques da dinastia Wittelsbach. Foto: Wikimedia Commons/Martin Falbisoner
  • O palácio medieval serviu como residência ducal entre os séculos 8 e 16, período que marcou a importância política da construção. Grande parte das edificações que chegaram aos dias atuais pertence aos séculos 14 e 15 e conserva características originais.
    O palácio medieval serviu como residência ducal entre os séculos 8 e 16, período que marcou a importância política da construção. Grande parte das edificações que chegaram aos dias atuais pertence aos séculos 14 e 15 e conserva características originais. Foto: Torsten Leske/Unsplash
  • Muralhas de pedra, bastiões e caminhos que eram usados para ronda formam um sistema defensivo que acompanha praticamente todo o percurso da fortificação. A dimensão do castelo permite ao visitante percorrer mais de um quilômetro entre diferentes setores históricos.
    Muralhas de pedra, bastiões e caminhos que eram usados para ronda formam um sistema defensivo que acompanha praticamente todo o percurso da fortificação. A dimensão do castelo permite ao visitante percorrer mais de um quilômetro entre diferentes setores históricos. Foto: Reprodução
  • A combinação entre escala, localização estratégica e conservação transforma o castelo em um dos principais símbolos da cidade de Burghausen. Mais do que uma construção isolada, a fortaleza forma um conjunto histórico que revela a importância militar e residencial que Burghausen teve ao longo dos séculos.
    A combinação entre escala, localização estratégica e conservação transforma o castelo em um dos principais símbolos da cidade de Burghausen. Mais do que uma construção isolada, a fortaleza forma um conjunto histórico que revela a importância militar e residencial que Burghausen teve ao longo dos séculos. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
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