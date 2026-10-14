Dataside fixa meta de R$ 10 bilhões em resultados até 2031

A Dataside, consultoria brasileira de dados e inteligência artificial com sede em São José dos Campos (SP), estabeleceu como meta somar R$ 10 bilhões em resultados financeiros gerados para seus clientes até 2031. A regra que acompanha o número é pouco comum no setor: um valor só entra na conta quando o próprio cliente declara quanto o projeto trouxe para o negócio.

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Para 2026, a empresa definiu um marco intermediário de dez casos com retorno sobre investimento comprovado, todos originados pelo AI Value360, método de diagnóstico que a consultoria aplica antes de propor qualquer projeto. Na prática, cada equipe que encerra uma entrega pergunta ao contratante qual foi o retorno em reais. Quando o cliente ainda não tem o número, cabe ao time ajudar a medi-lo. A Dataside não calcula o próprio resultado.

"Entregar no prazo deixou de ser o fim da linha. O trabalho termina quando o cliente consegue dizer, com o número dele, o que mudou. Escolhemos uma regra que tira da gente o direito de nos elogiarmos sozinhos, porque é ela que dá valor ao número", diz Caio Amante, CEO e fundador da Dataside.

A meta muda também o que a consultoria aceita fazer. A empresa tornou públicos cinco critérios de recusa, entre eles não aceitar projetos sem retorno claro para o cliente e não vender pacotes técnicos que não resolvam problemas de negócio.

O movimento acontece num momento em que conselhos e diretores financeiros passaram a cobrar o retorno dos investimentos em IA feitos nos últimos anos. Segundo Amante, a pergunta que organiza o trabalho da empresa mudou: "Antes era 'entregamos o que foi combinado?'. Agora é 'o negócio do cliente ficou mensuravelmente melhor, e ele sabe disso?'".

Entre os resultados já declarados por clientes estão o aumento de 50% no desempenho de vendas de plataformas de varejo com modelos de machine learning e a alta de 70% na assertividade de decisões comerciais e de marketing de grandes montadoras de carro.

Sobre a Dataside

A Dataside é uma consultoria brasileira de dados e inteligência artificial, com sede em São José dos Campos (SP). Fundada em 2011, reúne mais de 300 especialistas e atende empresas de indústria, varejo, finanças e saúde. É a primeira empresa brasileira com a especialização avançada em IA da Microsoft, uma das duas parceiras Databricks Select no país e líder em quadrantes do estudo ISG Provider Lens pelo segundo ano consecutivo. Tem certificações ISO 42001, ISO 27001 e ISO 9001.

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