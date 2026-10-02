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Afetado por doença rara, influenciador de aviação Lito Sousa morre aos 59 anos

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Redação Flipar
  • Além da produção de conteúdo, Lito atuou como escritor, palestrante e consultor na área de segurança, na qual explicava fatores humanos e gerenciamento de riscos. Entre suas obras está
    Além da produção de conteúdo, Lito atuou como escritor, palestrante e consultor na área de segurança, na qual explicava fatores humanos e gerenciamento de riscos. Entre suas obras está "Onde Morrem os Aviões", livro baseado em uma experiência profissional vivida em Zaire, atual República Democrática do Congo. Foto: Reproduc?a?o/Instagram @lito
  • Em 2026, o influenciador havia revelado outros problemas de saúde antes da descoberta da DCJ. Em julho, ele contou que havia recebido o diagnóstico de câncer de próstata e depois mencionou uma inflamação no sistema nervoso.
    Em 2026, o influenciador havia revelado outros problemas de saúde antes da descoberta da DCJ. Em julho, ele contou que havia recebido o diagnóstico de câncer de próstata e depois mencionou uma inflamação no sistema nervoso. Foto: Reprodução Instagram/@lito
  • A doença de Creutzfeldt-Jakob é extremamente rara: um estudo do Ministério da Saúde identificou 547 casos confirmados no Brasil entre 2005 e 2021. A enfermidade afeta o cérebro e costuma evoluir de forma rápida, com sintomas que podem incluir perda de memória, alterações nos movimentos, dificuldade para caminhar e tremores.
    A doença de Creutzfeldt-Jakob é extremamente rara: um estudo do Ministério da Saúde identificou 547 casos confirmados no Brasil entre 2005 e 2021. A enfermidade afeta o cérebro e costuma evoluir de forma rápida, com sintomas que podem incluir perda de memória, alterações nos movimentos, dificuldade para caminhar e tremores. Foto: Reproduc?a?o/Instagram @lito
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