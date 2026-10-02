Afetado por doença rara, influenciador de aviação Lito Sousa morre aos 59 anos

Além da produção de conteúdo, Lito atuou como escritor, palestrante e consultor na área de segurança, na qual explicava fatores humanos e gerenciamento de riscos. Entre suas obras está "Onde Morrem os Aviões", livro baseado em uma experiência profissional vivida em Zaire, atual República Democrática do Congo. Foto: Reproduc?a?o/Instagram @lito