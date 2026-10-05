Competências que profissionais de CSC precisam desenvolver

A Inteligência Artificial já está mudando a forma como as empresas executam atividades, analisam informações e tomam decisões. Nos Centros de Serviços Compartilhados (CSCs), essa transformação vai além da adoção de novas ferramentas: ela também muda o que se espera dos profissionais.

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À medida que tarefas operacionais passam a ser automatizadas ou apoiadas pela tecnologia, ganham importância capacidades como interpretar informações, questionar resultados, identificar oportunidades, adaptar processos e utilizar a IA de forma consciente.

Na Pesquisa de Perfil do IEG, dez competências estratégicas ajudam a traduzir esse cenário, combinando capacidades tecnológicas, analíticas e humanas. Mais do que dominar ferramentas, o profissional preparado para a era da IA precisa saber transformá-las em valor. Padronização, produtividade, redução de custos e qualidade de serviço continuam sendo pilares dos CSCs, mas a contribuição esperada dos profissionais muda com a transformação tecnológica.

Se a IA já pode apoiar análises, organizar informações e acelerar etapas de processos, o diferencial passa a estar menos na execução repetitiva e mais na capacidade de fazer boas perguntas: o resultado faz sentido? Existem riscos? O processo poderia ser redesenhado? Como essa informação pode apoiar uma decisão?

Conhecer ferramentas de IA generativa passa a fazer parte do repertório profissional, mas saber escrever prompts é apenas uma parte dessa competência. É preciso entender quando utilizar a tecnologia, para qual finalidade e como avaliar a qualidade do resultado. A IA pode acelerar uma análise, mas contexto, validação e decisão continuam exigindo conhecimento do negócio. Por isso, proficiência em IA precisa caminhar junto com o pensamento crítico, que ajuda a questionar informações e identificar inconsistências, e com o pensamento analítico, responsável por transformar dados em interpretações e direcionamentos.

Nem todos os profissionais precisam se tornar especialistas em tecnologia, mas todos tendem a precisar compreender como ela pode transformar o próprio trabalho. Ter mindset tecnológico significa olhar para uma atividade e questionar se ela ainda precisa ser executada daquela maneira, onde existem etapas manuais e em quais pontos automação, dados ou IA poderiam gerar ganhos.

Esse olhar aproxima as equipes das discussões de melhoria contínua e transformação da operação. As ferramentas de hoje não serão necessariamente as mesmas de amanhã, à medida que novas possibilidades surgem e atividades podem ser redesenhadas. Por isso, adaptabilidade, flexibilidade e aperfeiçoamento contínuo passam a fazer parte da rotina. Mais do que treinamentos pontuais, será necessário experimentar, aprender com outras áreas, acompanhar boas práticas e revisar a própria forma de trabalhar.

Na era da IA, aprender a aprender pode ser tão importante quanto dominar uma tecnologia específica. Automatizar uma atividade existente nem sempre representa a melhor transformação possível, e inovação e criatividade ajudam o profissional a ir além da pergunta “como fazer mais rápido?” para discutir “essa atividade ainda deveria acontecer dessa forma?”.

Em alguns casos, o maior ganho pode estar em eliminar etapas, reorganizar responsabilidades ou redesenhar fluxos. A combinação entre conhecimento do processo e novas possibilidades tecnológicas que permite transformar eficiência em evolução real da operação.

À medida que o CSC se torna mais digital, porém, é importante lembrar que a tecnologia é um meio, não um fim. A cultura de prestação de serviços mantém o foco no impacto para o cliente: embora uma automação possa reduzir tempo, a pergunta principal continua sendo: a mudança melhorou a experiência e a entrega?

A inteligência emocional também ganha relevância em ambientes de transformação. Novas tecnologias alteram rotinas e responsabilidades, mas saber comunicar, colaborar e lidar com diferentes reações à mudança continuará sendo essencial. O mesmo vale para o gerenciamento de tempo. Se a IA reduz o esforço dedicado a uma tarefa, o ganho só se concretiza quando a capacidade liberada é direcionada para atividades de maior valor, como análise, melhoria de processos e resolução de problemas.

A transformação dos CSCs não aponta para uma escolha entre tecnologia e habilidades humanas. Ferramentas de IA e mindset tecnológico ampliam possibilidades; pensamento crítico e analítico ajudam a avaliar e interpretar; e adaptabilidade, aperfeiçoamento contínuo e criatividade permitem acompanhar e redesenhar o trabalho.

Preparar as equipes para a era da IA não significa apenas oferecer treinamentos sobre novas ferramentas. É necessário entender quais capacidades a transformação da operação exigirá das pessoas.

As equipes sabem utilizar IA de forma adequada? Conseguem avaliar criticamente os resultados? Utilizam dados para apoiar decisões? Estão abertas a novas formas de executar os processos? Os ganhos de produtividade estão sendo convertidos em atividades de maior valor? Responder a essas perguntas ajuda a direcionar prioridades de desenvolvimento e a aproximar a gestão de pessoas da agenda de transformação do CSC.

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A IA continuará modificando processos e atividades. O diferencial estará em como os profissionais serão preparados para participar dessa mudança analisando, questionando, adaptando e transformando tecnologia e informação em melhores decisões e resultados.