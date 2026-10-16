Do maior complexo western da América Latina à moda agro: o empresário que transformou o campo em estilo de vida

O agronegócio brasileiro vai muito além das porteiras das fazendas. A força econômica do setor também movimenta o comércio, a moda e o mercado imobiliário, criando oportunidades de negócios que refletem o estilo de vida de quem produz no campo. Em Goiânia (GO), a trajetória do pecuarista e empresário Rubens Inácio ilustra esse movimento ao conectar o universo rural a um ecossistema que reúne varejo especializado, marca de roupas e empreendimentos ligados à cultura western.

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Cofundador e CEO da Texas Center e da TXC, Rubens nasceu em Anápolis (GO) e cresceu em Redenção, no sul do Pará. Formado em Medicina Veterinária pela UNIP e em Administração de Empresas pela Universo, ele uniu a experiência no setor pecuário à visão empreendedora para transformar a identidade do produtor rural em um modelo de negócio com presença nacional. Mesmo à frente das empresas, continua envolvido com a produção pecuária e mantém uma relação direta com o público que consome seus produtos.

Essa proximidade ajuda a explicar a origem da Texas Center, fundada em 2013 em sociedade com Kaio César. Instalado em Goiânia, o complexo ocupa 2,4 mil metros quadrados e reúne moda western, botas, chapéus, selaria, produtos para animais, café e barbearia. A proposta é oferecer, em um único espaço, diferentes produtos e serviços ligados à rotina e aos interesses de quem vive o universo rural.

A Texas Center aposta na experiência de compra e na convivência com a cultura do campo. Conhecida como o maior complexo western da América Latina, o espaço procura transformar a visita à loja em uma experiência que vai além da aquisição de produtos.

Foi a partir dessa experiência no varejo que surgiu, em 2015, a TXC, criada por Rubens, Rafael Biazin e Antônio Neto. A marca nasceu da percepção de que o público do agronegócio buscava roupas que traduzissem sua identidade para além do ambiente de trabalho. Segundo as informações da empresa, os produtos se esgotaram já na primeira semana nas prateleiras. Desde então, a operação cresceu e passou a faturar mais de R$ 150 milhões por ano, com mais de 70 franquias e presença em mais de 2 mil lojas multimarcas pelo país. A meta é dobrar de tamanho nos próximos quatro anos.

Essa leitura do consumidor também está ligada ao conceito de Moda Agro, associado à trajetória de Rubens: a valorização da identidade rural na maneira de vestir, dentro e fora das fazendas. Nesse movimento, peças e referências antes concentradas na rotina do campo passaram a ocupar outros ambientes de consumo, sem perder a conexão com suas origens.

A expansão da TXC também revela uma particularidade do mercado: a força do consumo nas regiões produtoras. Ao contrário de muitas marcas de moda que partem dos grandes centros urbanos em direção ao interior, a empresa construiu sua presença acompanhando a dinâmica do agronegócio. Apenas duas de suas lojas estão em cidades com mais de um milhão de habitantes, enquanto Mato Grosso concentra mais de dez franquias. Para Rubens, conhecer essa realidade de perto faz diferença na construção do negócio: ele próprio se identifica como parte do público que a marca atende.

A experiência acumulada nesses negócios também deu origem ao Varejo Raiz, movimento idealizado por Rubens para compartilhar práticas de gestão, liderança e execução. Realizado em setembro, o encontro chegou à segunda edição em 2026, reunindo empresários e nomes do varejo brasileiro para discutir desafios concretos de quem empreende.

O ecossistema empresarial avança ainda para o mercado imobiliário e equestre. A Fazenda Villagio e o Texas Center Ranch representam a conexão entre moradia, lazer e paixão pelos cavalos. Localizado a cerca de 18 minutos de Goiânia, o empreendimento propõe uma experiência residencial com atmosfera rural e estrutura voltada à atividade equestre, permitindo que os moradores mantenham uma relação próxima com seus animais.

A entrada nesse segmento acompanha uma mudança de comportamento: para parte desse público, o luxo não se resume a marcas ou bens de alto valor, mas envolve espaço, privacidade, serviços, contato com a natureza e a possibilidade de manter os cavalos por perto. É uma proposta de alto padrão ligada à experiência de viver a cultura, mesmo nas proximidades da cidade.

A iniciativa também dialoga com uma cadeia que envolve criação, manejo, medicina veterinária e competições, ampliando a conexão entre o empreendimento e a experiência de Rubens no campo.

Mais do que criar empresas em segmentos diferentes, a trajetória do empresário acompanha uma transformação na economia do interior brasileiro. O produtor rural passou a representar também um público relevante para o varejo, a moda e os imóveis de alto padrão. Nesse cenário, o estilo de vida associado ao agro deixa de ser apenas uma expressão cultural e passa a orientar estratégias comerciais, marcas e novos modelos de consumo.

Ao aproximar moda, varejo e empreendimentos de alto padrão, os negócios mostram diferentes formas de atender um consumidor que busca expressar sua ligação com o campo tanto nas escolhas do dia a dia quanto em experiências e investimentos de maior valor.

De uma loja especializada em produtos western a uma marca de moda com alcance nacional, Rubens Inácio construiu negócios que têm como ponto de partida o próprio universo rural. A aposta é transformar a identidade de quem produz em uma experiência que acompanha o consumidor dentro e fora da fazenda e mostra como a força do agronegócio também se manifesta nas vitrines, nas cidades e nos novos espaços de convivência do país.

Contato:

Pedro Borges, assessor | pedro@rubensinacio.com

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