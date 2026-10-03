Pais e filhos

Em um momento em que o tempo de tela se tornou uma preocupação cada vez mais presente na rotina das famílias, a Reserva Mini e UNO se unem para incentivar momentos de conexão longe dos dispositivos. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças de 6 a 10 anos tenham o tempo de tela limitado a 1 a 2 horas por dia e reforça a importância de preservar momentos de brincadeira e convivência familiar. Com o conceito “Estar junto muda o jogo”, a coleção reúne camisetas, acessórios, calçados, pijamas e underwear para adultos e crianças, além de modelos Tal Pai, Tal Filho. Inspiradas nas cores, cartas e códigos visuais de UNO, as peças incorporam elementos do jogo de maneira lúdica e contemporânea. Entre os destaques estão o windbreaker dupla face, inspirado nas viradas inesperadas de uma partida; o short com estampa que aparece em contato com a água; e o tênis slip-on desenvolvido especialmente para a parceria. A collab traduz esse universo: a regra que cada família inventa, o avô que finge não ver a carta virada, a provocação entre irmãos e o grito de “UNO!” quando falta apenas uma carta para ganhar.



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Aramis Next, marca de moda masculina infantil do grupo Aramis Inc., se uniu à Linus Next/ Aramis/Divulgação

Collab

O Dia das Crianças é um convite para celebrar os pequenos do jeito que eles são: curiosos, criativos e sempre descobrindo novas formas de se expressar. É a partir dessa ideia que a Aramis Next, marca de moda masculina infantil do grupo Aramis Inc., se uniu à Linus, marca brasileira de sandálias, em uma parceria inédita. O resultado foi uma sandália confortável, em quatro cores exclusivas desenvolvidas para complementar os looks da Aramis Next. Matcha, Pavão, Chocolate e Areia equilibram personalidade e praticidade para diferentes momentos da infância. As peças Aramis Next combinam modelagens funcionais e tecidos premium, criando uma proposta que equilibra conforto, qualidade e estilo.

Zaxy reúne opções das linhas Zaxynina divulgação

Para os pés

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O Dia das Crianças é uma oportunidade para escolher presentes que façam parte da rotina das pequenas e acompanhem cada momento de brincadeira. Para a data, a Zaxy reúne opções das linhas Zaxynina, voltada para bebês, e Zaxy Infantil, pensada para crianças e pré-adolescentes, com modelos que combinam praticidade e conforto a elementos que deixam os calçados ainda mais divertidos, como glitter, acabamentos brilhantes e detalhes inspirados no universo infantil. Com uma proposta descontraída, a Zaxy Lover (foto) aposta no formato slide e nos detalhes em forma de coração. O enfeite metalizado aparece como ponto de destaque, enquanto as versões com glitter deixam o modelo ainda mais divertido.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.