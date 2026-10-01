Jorge Jesus foi a aeroporto e tentou convencer Cristiano Ronaldo a seguir na Seleção (Cristiano Ronaldo, astro da Seleção Portuguesa )

Um momento tenso nos bastidores do futebol português ganhou contornos dramáticos no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, nessa quarta-feira (30/9).

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O técnico Jorge Jesus e o atacante Cristiano Ronaldo protagonizaram uma conversa reservada na área de embarque, onde o treinador tentou, de forma incisiva, demover o astro da ideia de antecipar a despedida da Seleção Portuguesa.

O encontro ocorreu de forma inesperada, enquanto a comitiva e passageiros acompanhavam de longe a movimentação.

De acordo com relatos de testemunhas no local, reproduzidos por veículos de imprensa portugueses, o tom da conversa entre os dois foi intenso, marcado por gestos efusivos característicos de Jesus e uma postura reflexiva por parte do camisa 7.

“A Seleção ainda precisa do seu peso em campo e da tua liderança no vestiário. Não pode sair por um momento de ruído”, teria dito o Mister a CR7.

A manutenção da liderança de Cristiano para a transição dos jovens talentos que vêm assumindo protagonismo na equipe também foi outro fator destacado por Jesus na conversa.

O treinador ainda ressaltou a possibilidade de Cristiano encerrar o ciclo internacional em uma grande competição oficial, garantindo uma despedida no topo do futebol mundial, como o título da Liga das Nações da Uefa 2026/2027.

Saída de CR7 da Seleção Portuguesa

O atacante Cristiano Ronaldo utilizou suas redes sociais nessa quarta-feira (30/9) para anunciar o seu desligamento da Seleção Portuguesa. A decisão foi comunicada logo após um desentendimento com o técnico Jorge Jesus durante a concentração para os jogos da Liga das Nações da Uefa.

Em nota oficial, o camisa 7 informou que a escolha foi tomada em conjunto com a cúpula da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e prometeu prestar esclarecimentos aos torcedores no momento oportuno.

A crise estoura logo no início do trabalho de Jorge Jesus à frente de Portugal. O treinador assumiu a seleção após a demissão de Roberto Martínez, decorrente da eliminação para a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Nos dois primeiros jogos sob o comando de Jesus (contra País de Gales e Noruega), Cristiano Ronaldo somou apenas 67 minutos em campo de 180 possíveis. Em 2025/26, os dois trabalharam juntos no Al-Nassr, na Arábia Saudita, onde mantinham relação próxima antes do desgaste recente na equipe nacional.

Números de CR7 na Seleção Portuguesa e a busca pelo milésimo gol

A despedida de Cristiano Ronaldo encerra a trajetória do maior nome da história do futebol português. Líder técnico e capitão da equipe das Quinas por mais de uma década, o camisa 7 deixa um legado de marcas expressivas e títulos inéditos no cenário internacional:

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Recorde absoluto: disputou 234 partidas e marcou 146 gols com a camisa de Portugal, números que o consolidam como o maior artilheiro de todas as seleções.

disputou com a camisa de Portugal, números que o consolidam como o maior artilheiro de todas as seleções. Conquistas históricas: foi peça fundamental nos dois primeiros títulos do futebol principal do país: a Eurocopa de 2016 , na França, e a Liga das Nações da Uefa de 2018/19 .

foi peça fundamental nos dois primeiros títulos do futebol principal do país: a , na França, e a . Trajetória em grandes torneios: além dos títulos, foi vice-campeão da Euro 2004, semifinalista da Copa de 2006 e defendeu Portugal em seis Mundiais (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).

além dos títulos, foi vice-campeão da Euro 2004, semifinalista da Copa de 2006 e defendeu Portugal em seis Mundiais (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026). Rumo ao milésimo gol: aos 41 anos, CR7 centralizará seus esforços a serviço do Al-Nassr para alcançar os 1.000 gols oficiais na carreira. Ele soma no momento 979 tentos em 1.340 partidas.

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