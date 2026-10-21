Campus do Instituto Federal é inaugurado em Sete Lagoas

O novo campus do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais, foi inaugurado na manhã desta quarta-feira (21/10). A nova unidade conta com investimentos de R$ 25 milhões oriundos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O ministro da Educação, Leonardo Barchini, esteve em agenda de entregas no estado e compareceu na cerimônia inaugural da instituição.

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Segundo o Ministério da Educação (MEC), a unidade busca ampliar o acesso ao ensino público e gratuito, com formação voltada às demandas da sociedade e do mundo do trabalho. O campus conta com uma área construída de aproximadamente 2,6 mil metros quadrados. Serão usados R$ 15 milhões para a infraestrutura e R$ 10 milhões para equipamentos e mobiliários.

"É uma escola de muita qualidade, com ensino médio integrado, tem o ensino técnico concomitante com o ensino médio, tem o subsequente, tem licenciatura, tem bacharelado, tem mestrado e tem doutorado. Aqui é uma educação completa, é um campus completo que oferece educação pública e gratuita de excelência", afirmou Barchini.

A comunidade da cidade esteve presente na inauguração da cidade Angelo Miguel / MEC

Neste primeiro momento, a unidade vai ofertar cursos técnicos integrados ao ensino médio em automação industrial e desenvolvimento de sistemas. Cada curso terá 35 vagas, totalizando 70 oportunidades de formação, com aulas em período integral e início previsto para fevereiro de 2027.

De acordo com o ministro, a unidade de ensino contará com laboratório, biblioteca, refeitório e uma quadra de esporte que está sendo reformada.

Expansão em Uberaba

O MEC também esteve presente na inauguração do Parque Tecnológico, do IFTM, do campus de Uberaba, no Triângulo Mineiro. A instituição foi contemplada com um investimento de R$ 18,9 milhões, oriundos do PAC. Os valores serão investidos em equipamentos e mobiliários. A ida do ministro faz parte da agenda de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no estado.

"A reivindicação para essa expansão vem desde 2015, quando foi implementado o campus. Agora temos uma sede maior que pode comportar mais estudantes e mais mais cursos", informou. "Esse é o campus de número 83 que entregamos desde o início do governo Lula. Até o final deste ano, serão 111 institutos entregues desde 2023, em uma expansão para que possamos atingir 802 institutos federais no Brasil todo", afirmou o ministro.

Segundo a pasta, a nova estrutura contempla blocos de salas de aula, laboratórios, espaços administrativos e refeitório. O Parque Tecnológico de Uberaba funcionava em sede provisória e conta com 3.479 estudantes matriculados, distribuídos em cursos de qualificação profissional, técnicos, de graduação e de pós.

O MEC prevê, a partir de 2027, a oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio em computação gráfica, desenvolvimento de sistemas, eletrônica e inteligência artificial. As formações serão ofertadas em período integral, com previsão de 159 vagas no total.

"Sobre os cursos voltados à inteligência artificial, o Brasil necessita de mão de obra. Temos um déficit de 500 mil profissionais no campo da ciência de dados, por isso é muito importante termos cursos aqui. Eles se associam com os arranjos produtivos locais, aquilo que Uberaba precisa, é muito associado à demanda de mercado e da população", contou Barchini.

O ministério programa para o primeiro semestre do próximo ano, a abertura de turmas dos cursos superiores de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas no período noturno, e bacharelado em engenharia de computação, em período integral. Juntos, eles devem ofertar 63 vagas.

Visita à UFU

O ministro visitou a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no Triângulo Mineiro, ao final da agenda em Minas desta quarta. No campus, ele anunciou a implementação de procedimentos regulatórios que autorizam o bacharel em medicina na instituição. "A autorização do Ministério permite que 60 vagas possam ser instaladas e também disponibiliza o recurso de R$ 10 milhões para que possamos comprar os equipamentos que faltam, além de permitir que sejam feitas adaptações necessárias."

A previsão é de que o curso comece a ser ministrado no segundo semestre de 2027.

Agendas em outubro

O ministro tem feito visitas nas instituições de ensino federais de Minas Gerais neste mês de outubro. No dia primeiro, ele cumpriu agenda na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Na parte da manhã, Barchini acompanhou o aulão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no campus Pampulha da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O evento foi feito em parceria com a Secretaria de Educação do Estado (SEE-MG). De acordo com o MEC, a atividade contou com a participação de 2 mil estudantes, que receberam orientações para manter o ritmo de preparação e organização da rotina até o dia da aplicação das provas.

No início da tarde, o ministro visitou o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, em Contagem, na Grande BH. O novo campus integra o plano de expansão do MEC, que faz parte do planejamento dos 111 novos campi espalhados pelo Brasil. Anteriormente o prédio abrigava a Secretaria Municipal de Educação. O local conta com salas de aula, sanitários, refeitórios, espaços administrativos e quadra coberta. O lugar vai passar por reformas, com adequações e pinturas.

De acordo o MEC, após a conclusão das obras, serão comprados equipamentos e mobílias. A partir deste mês de outubro, o campus começa a receber ofertas de qualificação profissional nos cursos de agente cultural e assistente de produção cultural, por meio do Programa Mulheres.

Ao final da tarde, Barchini visitou o novo campus da UFMG em Betim, na RMBH. Ele esteve acompanhado do reitor Alessandro Fernandes e do prefeito da cidade, Heron Guimarães (União). O terreno antes abrigava o Clube dos Metalúrgicos (Fiat Clube) e a intenção, a partir do reuso da área, é combinar o espaço urbano com a universidade. O local reúne área de aproximadamente 90 mil m², composta por área de construção de 27 mil m², acoplado a área livre de 60 mil m².

"Esperamos fazer obras de adaptação do clube, para que possamos ter salas. Um prédio vai ser construído para abrigar mais espaços para aulas. Temos que adaptar o espaço próximo às piscinas, vestiários e laboratórios. A ideia é de que tenhamos o curso de tecnologia da informação a partir do segundo semestre de 2027", informou o ministro na ocasião.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck