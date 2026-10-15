Unipac reafirma reconhecimento Prata na EcoVadis

A Unipac, empresa do Grupo Jacto com cinco décadas de atuação na transformação de polímeros, avançou de forma estrutural em seus índices de governança socioambiental no mais recente ciclo de avaliação da EcoVadis, uma das metodologias mais rigorosas do mundo, que avalia o desempenho de mais de 100 mil organizações globalmente com base em padrões internacionais de responsabilidade corporativa. Com o resultado consolidado neste segundo semestre, a empresa atingiu score de 78 pontos, um crescimento de 12 pontos em relação à avaliação anterior. O desempenho assegurou o reconhecimento Prata, posicionando a companhia no grupo das 15% empresas com as melhores pontuações no mundo.

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“O reconhecimento Prata na avaliação da EcoVadis reflete o compromisso prático da Unipac com a sustentabilidade, como uma visão de negócios de longo prazo. Essa evolução atesta que o constante aprimoramento nos critérios de governança gera valor real para os nossos clientes e para toda a cadeia produtiva”, avalia Gabriel Gonçalves, presidente da Unipac.

Um esforço contínuo: a jornada até o Top 15%

A consolidação de práticas empresariais sustentáveis exige empenho e investimentos contínuos na adequação das indústrias de manufatura. Apenas assegurar a renovação anual da classificação concedida pela agência já representa um nível elevado de exigência e dedicação; no entanto, evoluir a pontuação até o bloco das 15% melhores globais atesta a assertividade das ações e políticas aplicadas de forma consistente pela indústria.

Essa evolução é o resultado de um histórico de melhorias que fundamentam a trajetória sustentável da Unipac, passando por avaliações rigorosas que também renderam o reconhecimento Prata nos anos de 2022 e 2023. O reconhecimento da EcoVadis chancela as operações da Unipac de forma corporativa, abrangendo todos os setores atendidos: automotivo, agronegócio, logístico, alimentício, veículos elétricos e energia.

Evolução nas quatro frentes auditadas

O crescimento no score geral foi impulsionado pela dedicação sistemática da Unipac em aperfeiçoar, de maneira simultânea, os quatro pilares avaliados pela EcoVadis.

Na frente de Compras Sustentáveis, o avanço foi reflexo do estabelecimento de metas quantitativas e da aplicação de políticas de fornecimento responsável ao longo da cadeia de valor. No quesito Meio Ambiente, a elevação do score evidencia a eficiência das ações implementadas no uso de energia renovável, na reciclagem de água e nas avaliações de risco climático das operações.

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O fortalecimento de políticas voltadas ao diálogo, à equidade salarial, à inclusão de pessoas com deficiência e às metas contra discriminação e assédio também garantiram o progresso na categoria que avalia Práticas Trabalhistas e Direitos Humanos. Por fim, na análise sobre Ética, a empresa demonstrou evolução ao alinhar ativamente os processos do negócio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).