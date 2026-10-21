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Gordura de pato no purê: por que o substituto da manteiga virou a nova tendência

Técnica francesa eleva o clássico purê de batatas com notas tostadas; ingrediente garante profundidade e sabor rústico superior à manteiga comum

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LB
Larissa Brandes Viçoso
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Larissa Brandes Viçoso
Repórter
21/10/2026 20:09

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Gordura de pato no purê: por que o substituto da manteiga virou a nova tendência
O espremedor manual é fundamental para alcançar a textura ideal do purê de batatas, conforme indicado no preparo com gordura de pato crédito: Créditos: depositphotos.com / urban_light

A troca da manteiga tradicional por gordura de pato transforma o purê de batatas comum. O ingrediente, típico da culinária do sudoeste francês e tradicional no preparo de confits e batatas à sarladaise, confere um perfil rústico, aromático e marcante ao prato.

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Essa gordura animal cumpre a mesma função da manteiga na versão consagrada por Joël Robuchon. O ingrediente agrega notas tostadas e sabor de ave, criando uma combinação que harmoniza com magret ou aves assadas.

A textura aveludada resulta da emulsão entre a gordura de pato e o amido da batata. Ao envolver os grãos de amido, a gordura garante a consistência sedosa buscada por chefs. Para obter essa estrutura, o preparo exige espremedor manual, já que o processador elétrico estimula o amido em excesso e deixa a mistura com textura de cola elástica.

Passo a passo da receita clássica

  • 1 kg de batatas de polpa farinhenta

  • 60 g de gordura de pato em temperatura ambiente

  • 15 cl de caldo de pato ou leite morno

  • sal grosso, sal fino, pimenta e noz-moscada

As batatas de tamanho similar cozinham inteiras em água fria com sal grosso durante 25 a 30 minutos. Após escorrer a água, descasque os tubérculos ainda quentes e passe pelo espremedor manual. A polpa deve secar levemente em fogo muito baixo antes da inclusão progressiva da gordura de pato.

Bata a mistura energicamente com batedor de arame e adicione o caldo morno aos poucos até atingir o ponto desejado. Finalize com noz-moscada, ajuste os temperos e sirva o prato fervendo.

Equilíbrio nutricional e saúde

A Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta que gorduras saturadas não ultrapassem 10% do consumo energético diário. A Agência Nacional de Segurança Sanitária francesa (ANSES) adota o limite de referência de 12% para esses ácidos graxos.

Dados da British Heart Foundation apontam a composição da gordura de pato: aproximadamente 33% de gorduras saturadas, 49% de monoinsaturadas e 13% de poli-insaturadas. O perfil nutricional fica posicionado entre a manteiga e os óleos vegetais, exigindo consumo consciente.

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Para adaptar a preparação, é viável reduzir a gordura de pato para 30 g por quilo de batatas, compensando o volume com mais caldo. Servir porções moderadas com legumes e carnes magras equilibra a refeição. Indivíduos sob dietas restritivas ou controle de colesterol devem consultar médicos ou nutricionistas antes de adotar o ingrediente no cotidiano.


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