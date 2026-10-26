A tinta impermeabilizante pode não aderir bem por um detalhe na superfície: especialistas alertam para um cuidado essencial que vem antes de começar a aplicação

Substituir um telhado custa muito caro, exigindo cuidados constantes para manter a cobertura resistente pelo maior período possível. Para proteger a casa contra infiltrações, pedreiros utilizam métodos que garantem a fixação da tinta contra goteiras sem que a película se desprenda.

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Especialistas em bricolagem fazem um alerta: "antes de aplicar uma tinta contra goteiras para impermeabilizar, é preciso consolidar a superfície de baixo para que ela se fixe bem". Cobrir falhas diretamente esconde os danos de maneira passageira, mas deixa a base danificada por baixo, o que impede a aderência do produto.

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Limpeza e remoção do material solto

O canal do YouTube "Bricocrack" explica que o reparo começa com a análise da cobertura antiga antes do uso do pincel. O morador precisa conferir áreas estufadas, restos soltos e bolhas no revestimento.

Os responsáveis pelo tutorial resumem a etapa de preparação: "é preciso retirar toda a sujeira de cima para poder trabalhar em condições. Quando estiver tudo limpo, vamos usar a espátula para retirar todo o material de impermeabilização que estiver em mau estado". Essa raspagem deixa o piso firme para receber as novas camadas.

A raspagem também revela quais materiais formam a estrutura. O canal explica que a proteção antiga pode esconder diferentes superfícies: "posso ter chapa, posso ter áreas com argamassa, posso ter áreas com produtos asfálticos".

Essa diversidade exige um impermeabilizante específico: "por isso tenho que recorrer a um tipo de impermeabilizante capaz de ter aderência sobre qualquer um desses materiais". Sem essa propriedade, o produto não fixa de forma correta e volta a levantar.

Tratamento da argamassa e aplicação

Quando a argamassa fica deteriorada por falta de imprimação adequada, o calor provoca bolhas que se rompem com facilidade. Para tratar essa área, aplica-se uma emulsão fixadora diluída em água, conforme as medidas recomendadas pelo fabricante, consolidando a base para a ancoragem da nova pintura.

Após a secagem total da emulsão fixadora, passa-se a primeira demão da tinta impermeável. Assim que essa camada secar, aplica-se a segunda demão, cruzando a direção da passagem em relação à anterior.

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Em telhados extensos ou nas junções com paredes, chaminés e elementos verticais, a colocação de uma manta de fibra de vidro reforça a estrutura. A execução do serviço requer superfície totalmente seca e tempo estável, sem previsão de chuva durante o período de secagem da proteção.