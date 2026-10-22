Flávio Bolsonaro pede apoio a público LGBTQIA+ em ato no CE e diz que 'serão sempre bem-vindos'

ALÉXIA SOUSA E HERON ENZO - RIO DE JANEIRO, RJ, E FORTALEZA, CE (FOLHAPRESS) - O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) fez um aceno ao público LGBTQIA+ durante um ato de campanha em Fortaleza nesta quarta-feira (21). O senador pediu apoio de homossexuais e afirmou que eles serão sempre bem-vindos.

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A declaração foi feita durante o chamado Bloco do 22, realizado no entorno da Arena Castelão, que reuniu uma multidão de apoiadores. "Aos gays, vocês sempre serão bem-vindos. Eu convido os homossexuais e LGBTs e me comprometo a retribuir todo o carinho", afirmou o congressista em discurso.

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A declaração contrasta com o histórico de falas homofóbicas do pai do candidato, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e ocorre um dia após Marta Dora Grostein, mãe do apresentador Luciano Huck, declarar voto no presidente Lula (PT) e relatar ameaças sofridas por seu filho Fernando Grostein Andrade, cineasta e gay, por parte de apoiadores do ex-presidente.

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (20), Marta afirmou que Fernando deixou o Brasil há sete anos após receber ameaças de morte em razão da própria orientação sexual. Ela também disse considerar uma eventual vitória de Flávio um retrocesso para o país, especialmente nas áreas social e cultural.

Jair Bolsonaro acumula declarações depreciativas sobre homossexuais ao longo da carreira política. Em 2011, afirmou que preferia que um filho morresse em um acidente a vê-lo em um relacionamento com outro homem.

Em outra ocasião, disse que os filhos dele não corriam o risco de serem gays porque haviam recebido uma boa educação.

O próprio Flávio também já fez declarações contrárias à homossexualidade, como quando afirmou, em 2011, que ser "o normal não é ser gay", e questionou se um pai poderia sentir orgulho de ter um filho homossexual.

O discurso de aproximação com esse público não é inédito na campanha. Em vídeo publicado nesta semana ao lado do influenciador Rico Melquiades, Flávio negou que pretenda perseguir homossexuais caso seja eleito e afirmou que não pretende alterar direitos civis já reconhecidos, como a união estável entre pessoas do mesmo sexo.

Durante o ato em Fortaleza, Flávio também voltou a defender o endurecimento das medidas de segurança pública, com a responsabilização penal de menores de idade como adultos e a possibilidade de castração química para autores de crimes sexuais.

"Eu vou chegar para resgatar vocês. Eu vou honrar o povo trabalhador. Eu vou arregaçar com esses marginais. Eles vão ser presos, vão ser neutralizados pela polícia. Menor de idade que comete crime vai responder como adulto. Estuprador de mulher, abusador de criança, pode levar castração química para aprender a respeitar o ser humano", afirmou.

O candidato também prometeu recuperar o poder de compra da população, elogiou o governo do pai e disse que vai "aposentar" Lula.

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O evento contou com a presença do deputado federal André Fernandes (PL-CE) e do senador Guilherme Derrite (PP-SP), entre outras lideranças políticas.