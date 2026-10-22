Giulia Gam revela efeitos de excesso de medicação e fala em renascimento

A atriz contou que procurou uma endocrinologista e uma psiquiatra para reexaminar seu quadro e rever o tratamento. A retirada das medicações começou em novembro de 2025 e, segundo ela, aconteceu em um ritmo mais rápido do que imaginava. Giulia também relatou ter interrompido o uso de pregabalina, que tomava por causa de uma hérnia, e disse estar vivendo uma fase de renovação pessoal. “Vivo esse renascimento mesmo, sou outra pessoa. Estou muito feliz”, explicou. Foto: Reprodução/TV Cultura