Os últimos instantes de Oscar nos Jogos Olímpicos

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Jogos Olímpicos de Atlanta, 1996. Era a segunda Olimpíada da minha vida. Estar ali com ídolos do esporte, do Brasil e do Mundo, de todas as modalidades. Era trabalho, mas também um presente estar no meio dos maiores atletas.

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Entrevistar, por exemplo, astros da NBA, Charles Barkley, Scottie Pippen, John Stockton, John Stockton, David Robinson, Shaquille O’Neal, além do astro do atletismo Michael Johnson.

E do Brasil, Oscar, Hortência, Paula, do basquete; Fernanda Venturini, Ana Moser, Ana Flávia, Hilma, Márcia Fu, Giovane, Sérgio Negrão, Tande, Nalbert, Maurício, Jaqueline, Sandra, do vôlei; Torben Grael, Robert Scheidt, da vela, e Gustavo Borges, da natação.

Pois os Jogos foram maravilhosos. Uma a uma, cobrindo as modalidades. A gente fica sem hora para nada, nem pra comer. Na Olimpíada, as competições acontecem a partir de 7h, às vezes até meia-noite.

No basquete, tínhamos, nós brasileiros, torcedores, jornalistas, uma medalha no basquete masculino – ela veio no feminino, a prata, e vibramos do mesmo jeito –, principalmente por causa do Oscar, pois era sua última Olimpíada. O “Mão Santa”, nosso maior jogador, em todos os tempos, falecido em abril deste ano.

Mas o sonho terminou nas quartas de final, quando o Brasil perdeu por 98 a 75, adivinha pra quem? Pra eles, os norte-americanos, que jogaram a Olimpíada com o dream team, que era o time formado por profissionais da NBA. Oscar foi o cestinha, com 26 pontos.

Restou a disputa do quinto lugar, contra a Grécia. Mas esse jogo ganhou uma nova conotação. Seria o último jogo de Oscar, o maior cestinha da história olímpica.

A Philip Arena estava lotada. A imprensa do mundo inteiro estava lá para ver o Oscar. A torcida gritava seu nome, sem parar. Havia uma grande expectativa para que a bola subisse, como se diz no basquete.

O Brasil perdeu o primeiro tempo. Chega a informação de que todos os jogadores entraram chorando no vestiário e foram abraçar Oscar. Ou seja, a comoção era grande. O time volta para a quadra. A Seleção Brasileira é apática.

O Brasil foi derrotado, mas Oscar marcou 20 pontos, os últimos de seus 1.093. Ele é o único a ultrapassar a marca dos mil pontos. Nossa expectativa era falar com Oscar na zona mista, o local das entrevistas após os jogos, uma espécie de corredor, onde a imprensa fica e cerca os jogadores para entrevistá-los.

Pois os jogadores passam direto. Mas nós, da imprensa, ficamos ali, na esperança que ele voltasse pra falar com a gente. Mas começam a apagar as luzes do ginásio. Decidimos, por isso, junto com norte-americanos, ingleses, italianos, espanhóis e japoneses correr para a quadra. No apagar das luzes, avisamos um membro da comissão técnica para que chamasse Oscar para nós.

Daí a pouco, para nossa sorte, ele desponta na escuridão, voltando para a quadra. Logo é cercado, e concede a coletiva.

Mas, terminada, ainda não estou satisfeito. Pergunto o que ele gostaria de fazer naquele momento. E responde: “Tomar uma Coca-Cola. Tem quatro meses que não bebo uma, para não subir de peso.”

Os jornalistas se afastaram, mas eu não. A gente se conhecia, pouco, mas conhecia. Pergunto então onde vai. E ele diz que ao Hard Rock Cafe, um night club dos EUA. E pergunta se sei de um ali perto do ginásio.

Por sorte, havia um, em frente ao ginásio. E ele, então, disse: “Vamos lá. Vem comigo”. Pois fomos lá.

Ele pensava que ninguém o conhecia. Mas chegando lá, uma surpresa. Oscar foi cercado. Todos sabiam quem era. Queriam que ele fosse jogar na NBA, diziam.

Resultado. Oscar bebeu duas garrafas, apenas. E saiu. Foi se juntar à delegação da Seleção Brasileira, que o aguardava.

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Acabou. Oscar na Olimpíada, nunca mais. Mas eu estive em seus últimos momentos, aquele refrigerante e o povo que o cercou. Não era um ídolo apenas para nós brasileiros, mas também nos EUA.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.