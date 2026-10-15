Goiânia planeja revitalizar Bosque dos Buritis com paisagismo inspirado em Burle Marx

Planejado em 1933 pelo urbanista Attílio Corrêa Lima, o bosque integra a concepção original de Goiânia e ocupa uma área entre os setores Central e Oeste. Com o passar do tempo, o local se tornou um dos cartões-postais da capital e passou a reunir importantes equipamentos culturais. Foto: Reprodução/CS Drones Fotos e Filmagens