Galeria
Goiânia planeja revitalizar Bosque dos Buritis com paisagismo inspirado em Burle Marx
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A realização das obras no Bosque dos Buritis ainda depende da conclusão das alterações no projeto e das etapas necessárias para viabilizar a intervenção. A administração não apresentou um cronograma para o início ou o término dos trabalhos. Foto: Panoramio - Lindomar Guimarães
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Planejado em 1933 pelo urbanista Attílio Corrêa Lima, o bosque integra a concepção original de Goiânia e ocupa uma área entre os setores Central e Oeste. Com o passar do tempo, o local se tornou um dos cartões-postais da capital e passou a reunir importantes equipamentos culturais. Foto: Reprodução/CS Drones Fotos e Filmagens
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Entre seus trabalhos mais conhecidos estão o desenho do calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro, e projetos de jardins em Brasília, além de obras em cidades como Kuala Lumpur, na Malásia, Berlim, na Alemanha, Jerusalém, em Israel, e Miami, nos Estados Unidos. Foto: Donatas Dabravolskas/Wikime?dia Commons