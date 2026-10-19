O que assistir na Netflix nesta semana? Veja 5 estreias de 19 a 25 de outubro

Se você estava procurando por novos filmes e séries para assistir nesta semana, já pode se preparar para atualizar a lista de maratonas. De 19 a 25 de outubro, a Netflix renova o seu catálogo e inclui produções para diferentes gostos, com muita comédia, suspense, drama e ação! Entre os destaques, estão novas temporadas de séries conhecidas, animação inspirada nos games, comédias voltadas ao público adulto e histórias que exploram os desafios da maternidade, a busca pela fama e a luta por justiça.

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Abaixo, confira 5 estreias da Netflix entre 19 e 25 de outubro

1. Cyberpunk: Mercenários (20/10)

“Cyberpunk: Mercenários” segue um jovem que decide se tornar mercenário em uma cidade futurista dominada pela tecnologia e por modificações corporais (Imagem: Reprodução digital | CD Projekt RED, Trigger e Netflix)

Derivada do videogame “Cyberpunk 2077”, a série animada “Cyberpunk: Mercenários” acompanha a trajetória de um jovem que tenta sobreviver em uma cidade futurista dominada pela tecnologia e pelas modificações corporais. Em meio a um cenário em que os avanços tecnológicos fazem parte da vida cotidiana, ele se vê diante de uma escolha que pode mudar seu destino. Sem ter muito a perder, o protagonista decide entrar para o mundo dos edgerunners, mercenários que atuam à margem da lei e são conhecidos como cyberpunks.

2. As Mães dos Pinguins – 2ª temporada (21/10)

“As Mães dos Pinguins” retoma o acompanhamento da vida de Kama e dos acontecimentos ao seu redor, enquanto enfrenta os desafios da maternidade atípica (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Em “As Mães dos Pinguins”, Kama, uma lutadora de MMA, precisa conciliar a carreira nos ringues com a criação do filho pequeno, uma criança atípica. Após um incidente na escola, ela o matricula em uma nova instituição, onde conhece famílias com realidades muito diferentes da sua.

Na segunda temporada, a lutadora dá continuidade a essa jornada ao lado de Ula, Tatiana e Jerzy, que também são mães de crianças atípicas. Um ano e meio após os acontecimentos anteriores, o grupo decide abrir o Polo da Felicidade, uma escola criada para oferecer às crianças um ambiente seguro e acolhedor. Porém, o projeto traz dificuldades burocráticas e financeiras. Com os filhos crescendo, elas ainda precisam lidar com novos desafios.

3. Alguém Falou de Mim? (22/10)

“Alguém Falou de Mim?” acompanha um ator japonês que, após cair no esquecimento, tenta reconstruir a carreira e recuperar o reconhecimento (Imagem: Reprodução digital | Robot Communications, The Seven e Netflix)

Na série “Alguém Falou de Mim?”, Gen, que já foi um dos atores de teatro mais prestigiados do Japão, vê sua fama desaparecer com o passar dos anos. Sem conseguir lidar com o esquecimento do público, ele decide recomeçar a carreira e buscar o reconhecimento que perdeu. Nessa jornada, enfrenta dificuldades, passa por situações constrangedoras e conhece pessoas inesperadas. Entre tentativas de recuperar seu prestígio e a resistência em aceitar a nova realidade, ele se depara com os desafios de reconstruir a vida profissional longe da fama.

4. Lupin – 4ª temporada (23/10)

A quarta temporada de “Lupin” traz Assane Diop de volta ao mundo dos roubos após ser acusado de crimes que não cometeu (Imagem: Reprodução digital | Gaumont Television, Carrousel Studios e Netflix)

Inspirada nos romances policiais de Maurice Leblanc, a série “Lupin” segue Assane Diop, um homem que usa as histórias do lendário ladrão Arsène Lupin como inspiração para buscar justiça pela morte do pai, acusado injustamente de um crime.

Na quarta temporada, quatro anos após os acontecimentos anteriores, Assane está preso e pretende abandonar a vida criminosa para reencontrar a família no Senegal. Seus planos mudam quando uma mensagem assinada por Lupin anuncia roubos simultâneos a museus. Apontado como responsável pelos crimes, ele precisa escapar da prisão para provar sua inocência e descobrir quem está por trás dos ataques.

5. Espermagedon (25/10)

“Espermagedom” mistura humor adulto e aventura ao acompanhar dois adolescentes em sua primeira experiência sexual (Imagem: Reprodução digital | 74 Entertainment, Qvisten Animation e Clube Filmes)

No filme “Espermagedom”, a descoberta da sexualidade ganha uma abordagem diferente ao unir a experiência de dois adolescentes a uma aventura microscópica. Enquanto Jean e Lisa se aproximam e vivenciam novas descobertas, Sêmerson e Semília enfrentam uma série de desafios dentro do corpo do garoto em busca de um objetivo: chegar ao óvulo de Lisa.

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No percurso, a dupla encontra dificuldades relacionadas à contracepção e precisa lidar com a ameaça do vilão Gozama, além dos conselhos pouco confiáveis do Professor. Com vozes do elenco do Porta dos Fundos, a animação aposta no humor para contar essa história voltada ao público adulto.