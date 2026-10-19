Leões, ovelhas e o poder de comandar: a frase atribuída a Alexandre, o Grande, levanta uma questão sobre liderança e exige cuidado ao investigar sua origem

Reconhecido como um dos estrategistas militares mais brilhantes da história, Alexandre, o Grande construiu um império entre a Grécia e a Índia com apenas 32 anos. O feito associou talento militar a uma capacidade singular de guiar soldados, sintetizada na reflexão atribuída ao governante: "não temo um exército de leões dirigido por uma ovelha; temo um exército de ovelhas dirigido por um leão".

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O pensamento coloca a liderança acima da força física ou da quantidade numérica. O resultado coletivo depende de quem conduz a equipe, já que combatentes corajosos podem fracassar se a chefia não souber orientar, inspirar e tomar decisões corretas no momento oportuno.

Um condutor competente consegue transformar integrantes em desvantagem aparente em uma força apta a superar grandes desafios. Esse princípio é aplicado atualmente em setores como empresas, política, educação e esportes.

O papel da liderança no rendimento coletivo

Especialistas em recursos humanos e gestão de pessoas apontam que inspirar, transmitir segurança e manter a união interna equivale em relevância ao talento individual. A direção eficiente vai além de repassar ordens: consiste em servir de exemplo diário e extrair o potencial máximo de cada colaborador.

Discípulo do filósofo Aristóteles, Alexandre III da Macedônia assumiu o trono no ano 336 a.C. Ao longo de pouco mais de uma década, liderou campanhas que derrotaram o Império Persa e conquistaram territórios em três continentes distintos.

Registros históricos antigos revelam que o macedônio lutava junto aos seus comandados, dividindo os perigos do campo de combate. Essa proximidade sustentava a moral elevada da tropa e garantia extrema lealdade, permitindo triunfos contra adversários muito mais numerosos.

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Mais de dois mil anos após a morte de Alexandre Magno, suas declarações continuam citadas como referência em superação e trabalho conjunto. A lição confirma que a vitória de uma equipe depende da competência de quem orienta o grupo para despertar determinação e confiança mútua.