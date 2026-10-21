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Aprenda a fazer uma vassoura de ervas
A vassoura de ervas pode ser um aliado especial contra a energia negativa e normalmente são utilizadas para a limpeza energética.
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21/10/2026 23:17
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A vassoura de ervas pode ser uma aliada especial contra a energia negativa. Normalmente utilizada para a limpeza energética, ela ajuda a manter o ambiente longe dos pensamentos ruins e também das energias densas que trazemos da rua. Só o fato de varrer a casa ou ambiente desejado já ajuda a limpar e a purificar o recinto de alguma forma. Com a vassoura de ervas, essa limpeza se estende para outro plano. Comece agora mesmo a limpar a energia da sua casa. A gente te ensina como!
Como preparar uma vassoura de ervasPara montar uma vassoura, a qual deve ser o dono da casa a confeccionar, você irá precisar de um cabo de madeira e ramos de ervas com pelo menos 15cm. Antes de começar a montar, é importante ressaltar que a casa deve estar limpa e organizada. Aqui vão algumas dicas de ervas que você pode utilizar: mantras preferidos. É essencial manter a casa com uma energia positiva e preparada para receber a limpeza. Você deve sentir a energia de cada uma das ervas nas suas duas mãos. Deve passar por todo o seu corpo os benefícios que elas estão prestes a dar ao seu ambiente. Com todas juntas, e unidas por um barbante ou fio, você deverá juntá-las a ao cabo de madeira.
Como fazer a limpeza energéticaPreparada a vassoura de ervas, você deverá começar a limpeza pela parte traseira da casa. Você não deve varrer como uma limpeza normal, mas sim como as bruxas normalmente trabalham nos seus rituais: sem tocar a vassoura no chão. Não pode também tocar em nada, você simplesmente deve fazer o movimento de forma a expulsar as energias negativas de cada canto da casa. Feita a limpeza de todo o ambiente, as ervas devem ser queimadas ou enterradas para que levem consigo as más energias. Se não tiver um espaço aberto onde possa trabalhar essas possibilidades, então coloque em um saco de lixo comum, amarre bem e jogue imediatamente para fora da casa. O cabo de madeira pode ser reutilizado para uma próxima limpeza. É importante você também fazer uma limpeza ao seu corpo. Tome um banho de sal grosso, jogando o líquido do pescoço para baixo, com uma pequena gota de mel. Depois, beba bastante água e purifique o corpo também por dentro. Saiba mais:
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