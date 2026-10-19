Tata Werneck sobre influenciadores que não se posicionam: 'Preocupação é o próprio dinheiro'

A atriz e humorista Tatá Werneck publicou, nesta segunda-feira (19/10), um comentário em seu Instagram questionando a falta de posicionamento político de influenciadores.

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A discussão teve início em um vídeo postado pela atriz. No registro divulgado, Déa Lúcia, mãe do falecido ator Paulo Gustavo, aborda como a conduta irresponsável de Jair Bolsonaro durante a pandemia contribuiu para a morte de seu filho por COVID-19.

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A publicação gerou reações negativas e motivou a manifestação de Tatá. O comentário da artista foi publicado como resposta a um usuário que afirmou que ela perderia seguidores por demonstrar suas alianças políticas.







Ao rebater o alerta do usuário sobre a perda de seguidores, a humorista afirmou que não considera essa questão relevante diante do processo eleitoral: "Se nesse momento de eleições minha preocupação for essa, eu não mereço a atenção de ninguém."

Na mesma resposta, a atriz pontuou quais circunstâncias realmente a atingem de forma negativa e expôs sua visão sobre influenciadores que evitam se posicionar: "O que me barra são ameaças à minha família. As ondas de ódio. Acho muito estranho que tem milhões de seguidores não se posicionar. Isso mostra que a principal preocupação é o próprio dinheiro", finalizou.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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