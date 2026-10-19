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ELEIÇÕES 2026

Tata Werneck sobre influenciadores que não se posicionam: 'Preocupação é o próprio dinheiro'

Apresentadora destaca a coragem de defender valores essenciais; entenda a declaração marcante que movimentou a web e gerou debate entre seguidores

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AC
Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
19/10/2026 15:20 - atualizado em 19/10/2026 15:24

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Tata Werneck sobre influenciadores que não se posicionam: 'Preocupação é o próprio dinheiro'
Comentário de Tata Werneck rebatendo usuário e criticando a falta de posicionamento político de influenciadores crédito: Reprodução/Instagram @tatawerneck

A atriz e humorista Tatá Werneck publicou, nesta segunda-feira (19/10), um comentário em seu Instagram questionando a falta de posicionamento político de influenciadores.

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A discussão teve início em um vídeo postado pela atriz. No registro divulgado, Déa Lúcia, mãe do falecido ator Paulo Gustavo, aborda como a conduta irresponsável de Jair Bolsonaro durante a pandemia contribuiu para a morte de seu filho por COVID-19.

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A publicação gerou reações negativas e motivou a manifestação de Tatá. O comentário da artista foi publicado como resposta a um usuário que afirmou que ela perderia seguidores por demonstrar suas alianças políticas.



Ao rebater o alerta do usuário sobre a perda de seguidores, a humorista afirmou que não considera essa questão relevante diante do processo eleitoral: "Se nesse momento de eleições minha preocupação for essa, eu não mereço a atenção de ninguém."

Na mesma resposta, a atriz pontuou quais circunstâncias realmente a atingem de forma negativa e expôs sua visão sobre influenciadores que evitam se posicionar: "O que me barra são ameaças à minha família. As ondas de ódio. Acho muito estranho que tem milhões de seguidores não se posicionar. Isso mostra que a principal preocupação é o próprio dinheiro", finalizou.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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