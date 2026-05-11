Influenciadora trans leva história no interior mineiro para a moda mundial

Quando deixou Juiz de Fora, em Minas Gerais, para recomeçar em São Paulo, Pietra Netto carregava consigo o desejo de transformar a própria realidade. Sem contatos no meio artístico e distante da estrutura familiar, ela iniciou sua trajetória na capital paulista apostando na construção da própria imagem e na força das redes sociais como ferramenta de conexão e posicionamento.

Os primeiros meses na nova cidade foram marcados por desafios de adaptação e pela tentativa de encontrar espaço em um mercado altamente competitivo. Aos poucos, Pietra começou a edificar sua presença digital compartilhando conteúdos ligados à moda, estética, feminilidade e rotina pessoal. A naturalidade com que passou a expor sua visão de mundo e sua identidade chamou atenção do público e abriu portas dentro do universo da influência e do entretenimento.

Com o crescimento nas redes sociais, vieram também os convites para campanhas, eventos e ativações de marcas. Entre os momentos que considera mais simbólicos da própria trajetória está sua participação na New York Fashion Week, experiência que consolidou sua aproximação com o mercado internacional da moda.

“Participar da Fashion Week foi um daqueles momentos em que eu percebi que tudo o que vivi até aqui tinha valido a pena. Eu lembrei da menina do interior que saiu de casa cheia de dúvidas, mas decidida a não desistir dos próprios sonhos”, afirma Pietra.

Além da atuação no universo fashion, a influenciadora também transformou sua vivência pessoal em ponto de identificação com milhares de seguidores. Mulher trans, ela aborda temas relacionados à autoestima, feminilidade, coragem e reconstrução pessoal, criando uma relação próxima com o público que acompanha sua trajetória para além da estética e da moda.

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Atualmente integrando o casting da Chango Digital, Pietra Netto consolida seu nome no mercado de influência digital enquanto amplia sua presença em eventos, campanhas e projetos ligados ao segmento fashion. Sua trajetória reflete não apenas ascensão profissional, mas também a construção de uma imagem pautada em autenticidade, representatividade e transformação pessoal.