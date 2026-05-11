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TRANSFORMAÇÃO

Influenciadora trans leva história no interior mineiro para a moda mundial

Pietra Netto construiu espaço no universo fashion a partir de uma trajetória marcada por autenticidade, reinvenção e presença digital

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Repórter
11/05/2026 17:05

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Além da atuação no universo fashion, influenciadora também transformou sua vivência pessoal em ponto de identificação com milhares de seguidores
Além da atuação no universo fashion, influenciadora também transformou sua vivência pessoal em ponto de identificação com milhares de seguidores crédito: Reprodução/Redes Sociais

Quando deixou Juiz de Fora, em Minas Gerais, para recomeçar em São Paulo, Pietra Netto carregava consigo o desejo de transformar a própria realidade. Sem contatos no meio artístico e distante da estrutura familiar, ela iniciou sua trajetória na capital paulista apostando na construção da própria imagem e na força das redes sociais como ferramenta de conexão e posicionamento.

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Os primeiros meses na nova cidade foram marcados por desafios de adaptação e pela tentativa de encontrar espaço em um mercado altamente competitivo. Aos poucos, Pietra começou a edificar sua presença digital compartilhando conteúdos ligados à moda, estética, feminilidade e rotina pessoal. A naturalidade com que passou a expor sua visão de mundo e sua identidade chamou atenção do público e abriu portas dentro do universo da influência e do entretenimento.

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Com o crescimento nas redes sociais, vieram também os convites para campanhas, eventos e ativações de marcas. Entre os momentos que considera mais simbólicos da própria trajetória está sua participação na New York Fashion Week, experiência que consolidou sua aproximação com o mercado internacional da moda.

“Participar da Fashion Week foi um daqueles momentos em que eu percebi que tudo o que vivi até aqui tinha valido a pena. Eu lembrei da menina do interior que saiu de casa cheia de dúvidas, mas decidida a não desistir dos próprios sonhos”, afirma Pietra.

Além da atuação no universo fashion, a influenciadora também transformou sua vivência pessoal em ponto de identificação com milhares de seguidores. Mulher trans, ela aborda temas relacionados à autoestima, feminilidade, coragem e reconstrução pessoal, criando uma relação próxima com o público que acompanha sua trajetória para além da estética e da moda.

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Atualmente integrando o casting da Chango Digital, Pietra Netto consolida seu nome no mercado de influência digital enquanto amplia sua presença em eventos, campanhas e projetos ligados ao segmento fashion. Sua trajetória reflete não apenas ascensão profissional, mas também a construção de uma imagem pautada em autenticidade, representatividade e transformação pessoal.

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