Modelo trans recebe ficha de treino com indicação de gênero masculino

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A influenciadora trans Suellen Carey, de 38 anos, passou a questionar sua rotina de treinos ao perceber que sua ficha na academia estava registrada como masculina. O incômodo, segundo ela, foi além do detalhe e levantou dúvidas sobre o tipo de treino que estava recebendo.

“Eu estava treinando normalmente, até que fui olhar com mais calma e vi que estava como masculino. Aquilo me travou na hora, porque não tinha nada a ver com o que eu quero pro meu corpo”, contou em um story.

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A partir desse momento, a execução dos exercícios deixou de ser automática. Suellen relata que começou a analisar cada detalhe de seu plano. “Eu comecei a prestar atenção em tudo. Exercício, divisão, foco… e fiquei pensando se aquilo já vinha de um padrão pronto, sem olhar pra mim”, disse.

Para ela, o erro no cadastro representou uma falta de atenção com seus objetivos individuais. “Aquilo me fez questionar se o treino de academia para mulheres trans deve ser o mesmo aplicado para mulheres ou se ninguém está olhando de fato pro objetivo de cada pessoa”, afirmou,

Após o episódio, Suellen mudou sua postura na academia. “Hoje eu não sigo mais nada no automático. Se não faz sentido pra mim, eu paro e questiono. Porque no fim, o corpo é meu, não é um padrão que tem que servir pra todo mundo”, concluiu.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.