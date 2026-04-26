Atriz ex-Globo será denunciada ao MP por crime de homofobia
Deputado e vítima de transfobia acusam atriz de crime de racismo por preconceito
compartilheSIGA
Uma denúncia ao Ministério Público deve ser apresentada contra a atriz Cassia Kis pelo episódio de transfobia ocorrido na sexta-feira (24/4) em um shopping do Rio de Janeiro. O deputado estadual suplente por São Paulo e presidente da Associação do Orgulho LGBTQIAPN+, Agripino Magalhães Júnior, confirmou que vai acionar o MP após o caso viralizar nas redes sociais no sábado (25/4).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Todo preconceito é violência. A Justiça precisa atuar para que nossas vidas não sejam tratadas como objeto de escárnio", declarou Agripino, que considerou inaceitável relativizar condutas LGBTQIAPN+fóbicas.
Vítima vai à polícia e busca apoio jurídico
A vítima é Roberta Santana, mulher trans que estava chegando ao trabalho quando o episódio aconteceu dentro do banheiro do estabelecimento. Ela confirmou que vai registrar boletim de ocorrência na segunda-feira (27/4) e que já conta com apoio jurídico para processar a atriz. "Ela tem que pagar pelo que fez", afirmou Roberta.
Leia Mais
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Do ponto de vista legal, a conduta pode ser enquadrada como crime de racismo por motivação LGBTQIAPN+fóbica, com base na Lei nº 7.716/1989. O entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em 2019, quando a Corte equiparou a LGBTQIAPN+fobia ao crime de racismo.