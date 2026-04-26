Atriz ex-Globo será denunciada ao MP por crime de homofobia

Assine
overlay
Início Diversidade
Publicidade
Carregando...
Joubert Júnior
Repórter
26/04/2026 10:01 - atualizado em 26/04/2026 10:03

compartilhe

SIGA
×
Mulher transexual gravou vídeo acusando a atriz Cássia Kis de transfobia crédito: TV Globo/Reprodução

Uma denúncia ao Ministério Público deve ser apresentada contra a atriz Cassia Kis pelo episódio de transfobia ocorrido na sexta-feira (24/4) em um shopping do Rio de Janeiro. O deputado estadual suplente por São Paulo e presidente da Associação do Orgulho LGBTQIAPN+, Agripino Magalhães Júnior, confirmou que vai acionar o MP após o caso viralizar nas redes sociais no sábado (25/4).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Todo preconceito é violência. A Justiça precisa atuar para que nossas vidas não sejam tratadas como objeto de escárnio", declarou Agripino, que considerou inaceitável relativizar condutas LGBTQIAPN+fóbicas.


Vítima vai à polícia e busca apoio jurídico

A vítima é Roberta Santana, mulher trans que estava chegando ao trabalho quando o episódio aconteceu dentro do banheiro do estabelecimento. Ela confirmou que vai registrar boletim de ocorrência na segunda-feira (27/4) e que já conta com apoio jurídico para processar a atriz. "Ela tem que pagar pelo que fez", afirmou Roberta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Do ponto de vista legal, a conduta pode ser enquadrada como crime de racismo por motivação LGBTQIAPN+fóbica, com base na Lei nº 7.716/1989. O entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em 2019, quando a Corte equiparou a LGBTQIAPN+fobia ao crime de racismo.

Tópicos relacionados:

cassia-kis entretenimento racismo tv-globo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay