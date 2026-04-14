BH: desenhista coreano-brasileira lança HQ em homenagem a irmão autista

Uma HQ que conta, pelo olhar da artista coreano-brasileira Ing Lee, de 30 anos, de forma divertida e afetuosa, a descoberta do autismo nível 2 de seu irmão mais novo, João, de 13. Essa é a premissa de ‘João-pé-de-feijão’, novo lançamento da desenhista e escritora belo-horizontina lançado pela VR Editoria.

A narrativa é uma biografia que passa por episódios da infância até a adolescência de João (cujo nome completo a irmã prefere preservar), mostrando como a família foi aos poucos percebendo suas peculiaridades e lidou com a novidade.

Lee conta que a maior parte da história foi construída em 2023, quando, por meio de um convite de trabalho, se mudou para São Paulo (SP), onde vive atualmente. A convite da Playground Brasil, canal de cultura pop, a quadrinista produziu três séries de ‘webtiras’, sendo uma delas ‘João-pé-de-feijão’. A trama também traz à tona como foi lidar com a distância do irmão, com quem a autora demonstra ter um grande laço de afeto.

O nome do quadrinho faz referência a uma fábula que, segundo Lee, é ressignificada em sua obra. “A partir do momento em que ele recebe o diagnóstico há um brotinho que vai nascendo na cabecinha dele, crescendo ao longo da narrativa”, explica.

“Deixamos o João crescer livremente assim como o pé de feijão. Às vezes ele surge com algumas surpresas que equivalem aos ovos de ouro. A fábula original é como um rito de passagem, deixamos de lado nossas visões antigas e preconceitos para podermos crescer juntos. Queremos que o João cresça do jeitinho que ele é”, completa.

João

“(A história é) acima de tudo, sobre o João como pessoa, seu cotidiano… Trazendo questões relacionadas ao autismo de forma leve e divertida”, relata a escritora. Segundo ela, o livro é uma homenagem ao irmão. “Rememorei momentos que a gente viu juntos, é uma obra que também funciona como um tributo”, conta.

“Ele é um menino muito bem-humorado, sempre foi assim. Bastante divertido, gosta muito de desenhar", diz, orgulhosa. Ela conta que a proximidade com as ilustrações é muito abordada no livro e que, além de hobby, a prática o ajuda a canalizar hiperfocos causados pelo autismo. Durante parte da infância João foi não verbal, desenvolvendo a fala tardiamente.

Ing Lee afirma que a narração é feita do seu ponto de vista, enquanto irmã de um menino autista, o que difere de como as histórias sobre o tema costumam ser contadas, sob o ângulo dos pais. Outro fato que agrega sensibilidade ao seu olhar é o de Lee também ser uma pessoa com deficiência. A desenhista cresceu se comunicando através da fala e leitura labial, descobrindo aos 15 anos ser surda oralizada, passando a usar aparelhos auditivos.

Ela conta que o diagnóstico do irmão mais novo abalou a família, mas que o fato de também possuir uma deficiência a levou a aceitar a condição de forma mais leve, sem estigmatização.

O momento do diagnóstico aconteceu quando o tema neurodivergência ainda não era amplamente discutido, relata a escritora. “Não tinha muita informação, a gente sabia que existia, mas não como funcionava. Então buscamos compreender como ele entende o mundo, suas limitações e as coisas que precisávamos trabalhar com ele”, completa.

Raízes coreanas e processo criativo

Filha de mãe brasileira e pai coreano, Ingrid Sá Lee costuma mergulhar em referências asiáticas como para produzir sua arte. Apesar disso, João-pé-de-feijão reproduz a infância e adolescência vividas no Brasil.

Entre suas maiores referências estão os japoneses Masaaki Yuasa, Gendry Kim, Kiyoko Okazaki, Ai Yazawa, a coreana Keum Suk e o nipo-americano Adrian Tomine.

“Desenho desde que eu me entendo por gente”, conta. Apesar de alguns trabalhos terem sido manuais, ela diz que a maior parte é feita digitalmente. Desde 2018 ela vem “autopublicando” seus HQs. O primeiro foi ‘Karaokê Box’, divulgado na Revista Piauí em novembro de 2019. João-pé-de-feijão é o primeiro feito em parceria com uma editora.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Serviço

Lançamento de ‘João-pé-de-feijão’, entrada gratuita

Data: 18 de abril (sábado)

Horário: 16h

Local: Livraria Leitura, Shopping Pátio Savassi, Lojas 235/236

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