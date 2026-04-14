Roteiro Grande Sertão: viaje pelos cenários que inspiraram a obra
De Cordisburgo a Januária, explore as cidades e paisagens do sertão mineiro que serviram de palco para a jornada de Riobaldo e Diadorim
compartilheSIGA
A celebração dos 70 anos de “Grande Sertão: Veredas” reacende o fascínio pelo universo criado por João Guimarães Rosa. Para quem deseja mergulhar na paisagem que inspirou a jornada épica de Riobaldo e Diadorim, um roteiro pelo sertão de Minas Gerais revela os cenários reais da obra. A viagem começa em Cordisburgo, terra natal do escritor, e se estende até as margens do rio São Francisco, em Januária.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O percurso é uma imersão na geografia e na cultura que moldaram um dos maiores clássicos da literatura brasileira. O ponto de partida, Cordisburgo, abriga o Museu Casa Guimarães Rosa, instalado na casa onde o autor viveu a infância. O local preserva a memória do escritor e oferece um contexto fundamental para entender a origem de suas narrativas.
Leia Mais
-
‘Grande sertão’, o filme, tentou ao máximo usar as palavras do livro
-
No aniversário de Guimarães Rosa, BH ganha exposição e roteiro literário
-
Vargas Llosa destacou 'labirinto verbal' de 'Grande sertão: veredas'
De lá, a estrada conduz o viajante pelo coração do cerrado mineiro, uma paisagem de chapadas e veredas que se revela a cada quilômetro. O caminho é tão importante quanto o destino, recriando a sensação de travessia constante presente no livro.
Principais pontos da travessia
Seguindo rumo ao norte, a rota passa por cidades que ecoam as andanças dos jagunços. Três Marias, com sua imponente represa no Rio São Francisco, marca uma transição na paisagem. O rio, aliás, é um personagem central na obra e acompanha boa parte do trajeto, ora largo e sereno, ora sinuoso e desafiador.
A viagem continua margeando o "Velho Chico" até chegar a Pirapora, conhecida por seu histórico vapor Benjamim Guimarães. Mais adiante, a cidade de São Francisco serve como portal para o sertão profundo, onde a natureza se torna ainda mais exuberante e selvagem. É nesta região que se encontra o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, uma vasta área de conservação localizada na divisa entre Minas Gerais, Bahia e Goiás.
Criado para proteger esse bioma único, o parque é o ápice da jornada. Suas trilhas levam a cachoeiras e mirantes que descortinam a imensidão do chapadão, o cenário exato onde a ficção de Rosa ganha vida. A jornada se encerra em Januária, cidade histórica que serviu de entreposto comercial e palco de muitas histórias que alimentaram o imaginário do autor.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.