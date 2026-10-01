Rede planeja abrir 1 milhão de sorrisos em 2027

A DVI Diagnóstico Odontológico estabeleceu a meta de atender 1 milhão de pacientes por ano até 2027. O volume representa crescimento de 33% sobre os 750 mil atendimentos projetados para 2026 pela rede de franquias de diagnóstico por imagem odontológico, que soma 96 unidades em operação, 115 contratos assinados e mais de 25 mil dentistas parceiros no Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para sustentar a projeção, o plano combina a abertura de franquias com a ampliação da capacidade de atendimento das unidades já instaladas. A previsão é chegar a 120 unidades em operação e a 140 contratos assinados até o fim de 2027, com expansão da base de profissionais parceiros para mais de 32 mil dentistas. Como etapa intermediária desse plano, a rede projeta encerrar 2026 com crescimento de 40% no faturamento. O portfólio reúne tomografia computadorizada Cone Beam, radiografia panorâmica, radiografia intrabucal, escaneamento intraoral e documentações ortodôntica e para implantes.

O avanço ocorre em um mercado com ampla oferta de profissionais. Estatísticas do Conselho Federal de Odontologia (CFO) registram 450 mil cirurgiões-dentistas inscritos nos 27 conselhos regionais, o que coloca o Brasil como o país com o maior contingente da área no mundo. Entre as 24 especialidades reconhecidas pelo órgão, a Ortodontia concentra 33,3 mil inscritos e a Implantodontia, 22,6 mil, duas frentes que dependem de exames de imagem.

Do lado da população, o acesso segue desigual. O Censo da Odontologia, conduzido pela Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (Abimo) com apoio do CFO entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, apontou que 68% dos brasileiros consultaram um cirurgião-dentista nos 12 meses anteriores ao levantamento, sendo 23% por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Luiz Henrique Tessari Pelliccioli, coordenador de marketing da DVI Diagnóstico Odontológico, associa o ganho de escala à redução de etapas no percurso do paciente. “Para o paciente, o ganho vem por consequência. Ele chega ao consultório com a informação que o dentista precisa para direcionar o tratamento, com menos etapas, menor risco de repetição e mais agilidade no fluxo entre exame e tratamento. Quem decide o tratamento é o dentista. Nosso papel é entregar informação diagnóstica de qualidade, com agilidade e precisão, para que ele tome essa decisão com mais segurança”, afirma.

Proximidade e padrão de entrega

O coordenador ressalta que não é que não exista o serviço; “existe, mas entramos nesse mercado existente com um padrão alto de qualidade diagnóstica, atendimento próximo ao dentista [sendo a extensão do consultório dele] e um ótimo atendimento ao paciente”. E continua. “Vale uma ressalva importante: radiologia odontológica já existe na maior parte das cidades onde a gente opera, não é uma questão de falta de serviço. O que a expansão muda é proximidade e escolha”, diz.

Para o dentista, prossegue, ter uma unidade da rede perto do consultório significa encaminhar o paciente sem que isso vire um obstáculo no tratamento. “Para o paciente, significa fazer o exame e voltar ao dentista em menos tempo. Esse processo dialoga com o que oferecemos: serviço de excelência e atendimento de alto padrão”, acrescenta.

Relação com os profissionais e crescimento

A maior parcela do crescimento previsto deve vir das franquias já em funcionamento. “Esse é o motor mais importante da meta e o menos visível. A maior parte do crescimento de até 1 milhão vem de unidades que já existem, atendendo mais”, menciona.

Ele detalha que isso acontece por três caminhos: ampliar a base de dentistas que conhecem e encaminham para a unidade, ampliar o portfólio de exames e serviços dentro da mesma estrutura, como Tomografia Computadorizada, Planejamento Digital e Impressão 3D, e melhorar o aproveitamento da agenda. Unidade nova leva tempo para amadurecer. Unidade madura responde rápido quando a gente trabalha o relacionamento com os dentistas da região.

O encaminhamento feito pelo cirurgião-dentista define o fluxo de exames em cada praça, o que torna a base de parceiros o principal vetor do plano. “O dentista é quem decide para onde o paciente vai. Não existe crescimento na nossa operação que não passe por ele”, frisa.

Para ele, sair de 25 mil para mais de 32 mil parceiros acompanha a abertura de unidades, porque cada unidade nova constrói a própria rede de relacionamento na região, mas não é só isso. “É também aprofundar a relação com quem já é parceiro, entendendo que tipo de apoio esse profissional precisa no dia a dia. Nosso trabalho não é fazer o dentista pedir mais exames. É garantir que, quando ele precisar de diagnóstico por imagem, saiba exatamente o padrão de informação, atendimento e suporte que vai encontrar”, explica o coordenador.

Protocolos e laudos padronizados

Todas as unidades seguem o mesmo protocolo de exame e de laudo, condição apresentada pela empresa como base para o ganho de escala sem variação entre endereços. “Os exames são realizados nas unidades e enviados para a central de laudo. Atualmente contamos com mais de 100 radiologistas, todos especialistas em radiologia odontológica”, informa.

“Para o dentista, o ganho é previsibilidade. Ele sabe o que vai receber, em que formato e em quanto tempo, independentemente de qual unidade da rede atendeu o paciente. Isso ajuda a reduzir retrabalho e a necessidade de repetição de exames por questões de qualidade de imagem, além de tornar mais ágil o fluxo entre o encaminhamento e a continuidade do tratamento. Para o paciente, o efeito é indireto, mas concreto: menos idas e vindas e um tratamento que começa mais cedo”, completa.

A meta de 1 milhão de atendimentos articula três frentes: expansão territorial, crescimento da base de dentistas parceiros e aumento da capacidade das unidades já instaladas. Para a DVI, o desafio é ganhar escala, preservando o mesmo padrão de exames, laudos e atendimento em toda a rede.

“Nosso principal objetivo é abrir 1 milhão de sorrisos, ajudando a odontologia a ser melhor pelo começo: o diagnóstico”, finaliza o coordenador de marketing da DVI Diagnóstico Odontológico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar: https://dvidiagnostico.com.br