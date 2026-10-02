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Jogar pilha no lixo pode causar incêndio: veja onde descartar corretamente

Descarte incorreto em lixeiras domésticas coloca caminhões de coleta em risco; saiba como entregar o material em pontos de coleta especializados

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
02/10/2026 10:54

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Pilhas e baterias usadas não devem ser jogadas no lixo doméstico nem na lixeira de recicláveis. O destino correto são os pontos de coleta específicos, que encaminham o material para reciclagem ou destinação adequada.

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O principal motivo é o risco de incêndio. Misturadas ao lixo, as baterias podem ser perfuradas ou esmagadas pelo maquinário pesado dos caminhões de coleta e pegar fogo. O cuidado vale também para as baterias que ficam dentro de brinquedos, fones de ouvido e outros aparelhos pequenos.

Como descartar

A orientação é separar pilhas e baterias do restante do lixo e levá-las a um ponto de entrega. Lojas de eletrônicos e os estabelecimentos onde os produtos foram comprados costumam receber esses itens e dar a eles o destino adequado.

O que pode ser reciclado

  • Todas as pilhas domésticas, incluindo as do tipo "botão", usadas em relógios.

  • Baterias de laptops, celulares, ferramentas elétricas e controles remotos.

  • Baterias de carro, mas apenas em pontos de coleta designados para esse tipo de material.

Onde descartar em BH

Para o descarte exclusivo de pilhas e baterias em Belo Horizonte, existem 369 pontos em vários bairros da cidade. A rede inclui unidades de Carrefour, Droga Raia, Drogaria Araujo, Supernosso, Kalunga e Leroy Merlin, entre outras.

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