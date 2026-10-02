Jogar pilha no lixo pode causar incêndio: veja onde descartar corretamente
Descarte incorreto em lixeiras domésticas coloca caminhões de coleta em risco; saiba como entregar o material em pontos de coleta especializados
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Pilhas e baterias usadas não devem ser jogadas no lixo doméstico nem na lixeira de recicláveis. O destino correto são os pontos de coleta específicos, que encaminham o material para reciclagem ou destinação adequada.
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O principal motivo é o risco de incêndio. Misturadas ao lixo, as baterias podem ser perfuradas ou esmagadas pelo maquinário pesado dos caminhões de coleta e pegar fogo. O cuidado vale também para as baterias que ficam dentro de brinquedos, fones de ouvido e outros aparelhos pequenos.
Como descartar
A orientação é separar pilhas e baterias do restante do lixo e levá-las a um ponto de entrega. Lojas de eletrônicos e os estabelecimentos onde os produtos foram comprados costumam receber esses itens e dar a eles o destino adequado.
O que pode ser reciclado
Todas as pilhas domésticas, incluindo as do tipo "botão", usadas em relógios.
Baterias de laptops, celulares, ferramentas elétricas e controles remotos.
Baterias de carro, mas apenas em pontos de coleta designados para esse tipo de material.
Onde descartar em BH
Para o descarte exclusivo de pilhas e baterias em Belo Horizonte, existem 369 pontos em vários bairros da cidade. A rede inclui unidades de Carrefour, Droga Raia, Drogaria Araujo, Supernosso, Kalunga e Leroy Merlin, entre outras.
Outras opções:
Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos (Abree): o site da entidade permite buscar o ponto de recebimento mais próximo pelo CEP.
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Lojas de telefonia, que costumam receber celulares, carregadores, fones de ouvido, pilhas e baterias.