Jogar pilha no lixo pode causar incêndio: veja onde descartar corretamente

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Pilhas e baterias usadas não devem ser jogadas no lixo doméstico nem na lixeira de recicláveis. O destino correto são os pontos de coleta específicos, que encaminham o material para reciclagem ou destinação adequada.

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O principal motivo é o risco de incêndio. Misturadas ao lixo, as baterias podem ser perfuradas ou esmagadas pelo maquinário pesado dos caminhões de coleta e pegar fogo. O cuidado vale também para as baterias que ficam dentro de brinquedos, fones de ouvido e outros aparelhos pequenos.

Como descartar

A orientação é separar pilhas e baterias do restante do lixo e levá-las a um ponto de entrega. Lojas de eletrônicos e os estabelecimentos onde os produtos foram comprados costumam receber esses itens e dar a eles o destino adequado.

O que pode ser reciclado

Todas as pilhas domésticas, incluindo as do tipo "botão", usadas em relógios.

Baterias de laptops, celulares, ferramentas elétricas e controles remotos.

Baterias de carro, mas apenas em pontos de coleta designados para esse tipo de material.

Onde descartar em BH

Para o descarte exclusivo de pilhas e baterias em Belo Horizonte, existem 369 pontos em vários bairros da cidade. A rede inclui unidades de Carrefour, Droga Raia, Drogaria Araujo, Supernosso, Kalunga e Leroy Merlin, entre outras.

Outras opções: