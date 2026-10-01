NIQ expande relação com a Google por meio da integração da Meridian no NIQ Cadence™

A NIQ (NYSE: NIQ), empresa líder em inteligência do consumidor, anunciou hoje a expansão do seu relacionamento com a Google através da integração da Meridian, a estrutura de MMM de código aberto da Google, no NIQ Cadence™, o sistema operacional de eficácia de marketing nativo de IA da NIQ. A parceria estratégica dá aos profissionais de marketing um único lugar para medir o desempenho de marketing e tomar ações, encurtando a distância entre os insights e a otimização.

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Os líderes de marketing estão sob pressão crescente para provar o retorno sobre cada dólar investido em mídia, e a medição tradicional não consegue manter o ritmo. No mais recente Relatório dos diretores de marketing da NIQ, 74% deles afirmaram estar sob maior escrutínio para comprovar ROI de marketing, enquanto apenas 9% sentiam que tinha acesso adequado a insights em tempo real. O NIQ Cadence™ foi construído para ajudar a fechar a lacuna de viabilidade de ação de 65 pontos entre a prestação de contas e a pontualidade. Ao invés de tratar a medição como um evento que acontece só uma vez, a integração leva a Meridian ao NIQ Cadence™, plataforma unificada que reúne dados, modelos e planejamento de cenários, assim os profissionais de marketing podem medir o desempenho de marketing e agir nas otimizações em tempo real.

Integrar a Meridian nesse loop significa que a modelagem transparente de código aberto na qual as organizações já confiam agora se localiza junto aos dados que a alimentam e as decisões que vêm a seguir. Os dados globais proprietários da NIQ e as informações dos próprios profissionais de marketing entram no modelo da Meridian, o modelo é executado dentro do NIQ Cadence™ e os resultados passam diretamente para planejamento de cenários, otimização e monitoramento contínuo do desempenho.

"Os líderes de marketing nos disseram que não precisam de mais um modelo independente. Eles precisam de um caminho mais rápido que vai dos insights até as ações", afirmou Jason Tate, gerente geral de eficácia de marketing da NIQ. "Ao levar a Meridian ao NIQ Cadence™, estamos ajudando as equipes a agilizar a preparação de dados, acelerar os ciclos de modelagem e manter a medição de marketing conectada às decisões empresariais que ela deve orientar. Tudo isso é atualizado de forma dinâmica através de APIs automatizadas, ajudando os profissionais de marketing a obter insights de maneira mais rápida e mais consistente".

Os principais benefícios incluem:

Desenvolvimento mais rápido do modelo através de conectividade de dados simplificada e menor preparação manual

através de conectividade de dados simplificada e menor preparação manual Tomada de decisão mais rápida sobre oportunidades de investimentos em mídia

sobre oportunidades de investimentos em mídia Monitoramento contínuo do desempenho para manter os resultados de MMM atualizados

para manter os resultados de MMM atualizados Planejamento e otimização de cenários dentro do mesmo ambiente

dentro do mesmo ambiente Maior transparência através da metodologia de código aberto Meridian da Google

A NIQ é uma parceira Meridian certificada desde 2025 e tem profunda expertise no que diz respeito a ajudar as marcas a implementar programas de MMM usando a estrutura da Google. A integração no NIQ Cadence™ representa a próxima fase desse relacionamento, levando a Meridian de uma metodologia de medição a um fluxo de trabalho contínuo de eficácia de marketing.

Sobre a NIQ

A NIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo que oferece a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma presença de dados global e incomparável e uma medição granular de consumo e varejo com décadas de experiência em modelagem de IA, a NIQ constrói sistemas de decisão que ajudam as empresas a transformar dados complexos em ações confiantes. Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de $7,4 trilhões em gastos de consumo globais. Por meio de plataformas baseadas na nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™, ajudando as marcas e os varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer em seguida. Para mais informações, acesse www.niq.com.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260930081779/pt/

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