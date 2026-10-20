IDWS 2026 reúne o mundo para acelerar implementação de soluções hídricas

Jeddah vem se preparando para sediar a quinta edição da Conferência sobre Sustentabilidade Hídrica Impulsionada pela Inovação (IDWS 2026), de 14 a 16 de dezembro de 2026. A conferência visa acelerar a transição de soluções hídricas da pesquisa e desenvolvimento para a implementação prática, conectando inovadores com investidores e usuários finais para fortalecer a segurança hídrica, melhorar a eficiência dos serviços e aumentar a sustentabilidade dos recursos hídricos ao redor do mundo.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261020101594/pt/

Main session from IDWS 2025 (Photo: AETOSWire)

A conferência irá reunir especialistas, pesquisadores, inovadores, investidores e representantes de organizações do setor hídrico de mais de 140 países. Também irá contar com mais de 250 palestrantes, sendo esperado que atraia mais de 10.000 participantes, além de uma exposição internacional com mais de 150 marcas mundiais.

O Eng. Tariq Al-Ghafari, Vice-Presidente para Inovação e Tecnologias Promissoras, disse: "A conferência serve como uma plataforma global para discutir oportunidades e desafios, apresentar as soluções e tecnologias mais recentes, e intensificar a cooperação internacional."

Ele observou que o mercado mundial para segurança hídrica e gestão de infraestrutura hídrica é estimado em cerca de US$ 303,8 bilhões, enquanto o valor dos projetos de construção e engenharia previstos para instalações de água e esgoto ultrapassa US$ 1,2 trilhão. Estudos também estimam que atingir as Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas referentes à água potável e ao saneamento irá exigir investimentos adicionais entre US$ 131 bilhões e US$ 140 bilhões ao ano.

Esta plataforma global surge em um momento em que secas, inundações e o aumento da procura vêm aumentando a necessidade de sistemas hídricos mais fiáveis, resilientes e adaptáveis. Segundo a Organização Mundial de Saúde e a UNICEF, 1,8 mil milhões de pessoas ainda vivem em lares sem abastecimento de água nas suas instalações. Contudo, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura estima que a agricultura é responsável por cerca de 72% do consumo mundial de água doce.

A conferência irá abordar a reutilização de água tratada e o avanço da economia circular, bem como a aplicação de IA, tecnologias digitais e análise de dados no planejamento, operações e gestão de ativos. Estas soluções podem melhorar o desempenho dos serviços e a eficiência do uso da água em diversos setores.

As discussões também irão examinar o papel de políticas públicas, governança, financiamento e desenvolvimento de capacidades para viabilizar a adoção de tecnologias promissoras. Será dada especial atenção ao alinhamento da pesquisa científica com as necessidades operacionais, a fim de reforçar a viabilidade das inovações hídricas e garantir seu impacto sustentável em aplicações práticas.

O programa incluirá as "Miahthon", plataformas que irão apresentar soluções de startups, e o Prêmio Global de Inovação em Água. Juntas, estas iniciativas irão enfatizar ideias promissoras e facilitar parcerias que apoiem sua entrada no mercado, adoção e implementação em larga escala.

* Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Ema Linaker

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