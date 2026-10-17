O luxo de Marrakech

Com peças únicas e trabalho artesanal, nova coleção traduz referências marroquinas a partir do repertório e do olhar autoral da estilista Lethicia Bronstein. Intitulada Exclusive Marrakech a coleção traz vestidos prêt-à-porter de padrão de alta-costura.

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As peças foram criadas uma a uma, a coleção nasceu de um imaginário que há tempos atravessa o repertório visual da estilista e encontra no Marrocos um novo território de expressão. Azulejos, amuletos, geometrias, as tonalidades quentes do deserto e das especiarias e a riqueza ornamental da região foram absorvidos e traduzidos por Lethicia sem intenção de reproduzi-los literalmente.

Nova coleção traduz referências marroquinas DIEGO CORDEIRO/divulgação



Mais do que ilustrar uma referência, a estilista se interessa por sua atmosfera, pelos símbolos e pela maneira como cor, repetição e ornamento podem ganhar novas leituras através da roupa. “Quando comecei a desenhar a Exclusive Marrakech, percebi que não queria ilustrar um lugar. Queria partir daquilo que sempre me fascinou nesse universo e trazer para a minha linguagem, com o respeito de quem observa outra cultura e entende suas particularidades”, conta Bronstein.



É nesse encontro que o bordado surge como uma conexão natural, um trabalho que acompanha a estilista há duas décadas, construído a partir de pérolas, cristais, flores e aplicações feitas à mão. Cada vestido foi construído por contrastes. Transparência e opacidade, estrutura e fluidez, brilho e profundidade definindo o contorno do corpo. A corseteria encontra pepluns, crinóis e ancas acentuadas, capas, frentes únicas, decotes e mangas de tule criam a diversidade de modelos.

Coleção aposta na transparência e opacidade DIEGO CORDEIRO/divulgação



Rendas Chantilly francesas com fios metalizados e minipaetês convivem com veludo, devorê, shantung e tule. Minipérolas, vidrilhos, cristais Swarovski, pedras naturais brasileiras, plumas e flores bordadas à mão aparecem em diferentes composições.



As peças em metal foram desenvolvidas pelo designer Marco Apollonio. A cartela de cores traz tons quentes como marrom, bronze, dourado e rosé gold, e se expande em preto, azul-marinho, azul, verde e nuances rosadas.

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“Há duas décadas, o bordado é meu jeito de pensar devagar. Cada ponto é uma decisão, e talvez seja por isso que nunca aprendi a fazer duas peças exatamente iguais, mesmo quando tento. Gosto de imaginar que, ao vestir uma delas, a mulher também está vestindo todo esse tempo que ninguém vê”, afirma Lethicia.