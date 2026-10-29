Assine
overlay
Início Coluna Esplanada
Leandro Mazzini
Leandro Mazzini

Flávio perdeu. De novo

É grande dentro do PL e entre aliados a decepção com Flávio Bolsonaro por ter fugido do Brasil

Publicidade

Mais lidas

Leandro Mazzini
Leandro Mazzini
Repórter
29/10/2026 08:13 - atualizado 29/10/2026 08:20

compartilhe

SIGA NO google news
×
Flávio Bolsonaro - (crédito: Joédson Alves/Agência Brasil)
Flávio Bolsonaro crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

Fique por dentro das notícias que importam para você!

É imensurável dentro do PL e entre aliados a decepção com Flávio Bolsonaro por ter fugido do Brasil. A despeito de sua motivação, os amigos e partidários se sentiram desprestigiados de não serem avisados. Até que ele faça um convincente discurso para esclarecer seu plano, a sensação geral é de que ele abandonou todo um projeto construído a milhares de mãos. Na avaliação de alguns aliados, ao deixar o País, Flávio deu motivo para que a oposição o ataque mais e deixou a conta para os desinformados amigos no Congresso, e para os governadores que levantaram sua bandeira. Mesmo que um dia volte ao Brasil e tente reingressar na política, a constatação de caciques é que ele perdeu votos e voltará bem menor. De outro lado, o que não se pode negar é que há, sim, uma clara perseguição de Alexandre de Moraes - e com dedos de Lula da Silva - na celeridade dos atos sobre a apreensão do passaporte.

Reduto bolsonarista

A Flórida virou um reduto de bolsonaristas fujões. Estão por lá o blogueiro Allan dos Santos, o ex-deputado e ex-chefe da Abin Alexandre Ramagem, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro - que faz ponte com Dallas - e agora o ex-presidenciável Flávio Bolsonaro (que não tem condenação, apenas alvo de investigação).

A prova oficial

Um documento emitido pelo Santander e obtido pela Coluna aponta que o senador Flávio Bolsonaro nunca figurou como “usuário master” da conta da Alcazar Holdings, empresa do advogado Willer Tomaz. O registro, da sexta (23), contraria o teor de uma decisão sigilosa do STF divulgada no mesmo dia, que atribuía essa função ao parlamentar. Segundo o Banco, o único usuário master é Willer, que ocupa a posição desde 2017 no contrato de internet banking ao qual a conta foi vinculada na abertura, em maio de 2025.

Nove dedos” pesou

A virada histórica do presidente Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais surpreendeu a todos, inclusive a esquerda no Rio de Janeiro, cidade berço do Bolsonarismo. Algo impensável até dias antes do 2º turno. Para esquerdistas ouvidos pela Coluna, a postura de Flávio no debate da “TV Globo” - em especial quando citou “nove dedos” - passou imagem de imaturidade e arrogância.

Jurisdição constitucional

Enquanto o STF volta ao centro das discussões sobre seus limites e papel institucional, o advogado Marcus Vinicius Vita chama atenção para outro caminho, o da construção de consensos da jurisdição constitucional. A tese está no livro "O acordo na jurisdição constitucional" (Ed. Amanuense), em que defende uma Corte aberta ao diálogo. Com prefácio de Gilmar Mendes e posfácio de Dias Toffoli, a obra pode ser adquirida no link: tinyurl.com/yc7jskrh.

Assentamento pesqueiro

Portaria do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Incra aprovou a criação de Projeto Agroextrativista Pesqueiro (PAEp) no território de Pixaim, em Piaçabuçu (AL), o 1º no Estado. Com o PAEp, 56 famílias de população tradicional passam a acessar as políticas públicas destinadas aos assentados do Programa de Reforma Agrária, nos 625 hectares onde habitam. Elas serão beneficiadas com créditos produtivos e habitacionais.

ESPLANADEIRA

#Estudo FM Logistic: rastreabilidade contra mercado paralelo de 20 bilhões de euros em beleza e luxo. #Halloween no Carioca Shopping terá caça aos doces, fantasias e diversão. #2º Fórum de Voluntariado Empresarial acontece dia 5/11 em SP e revela vencedores do Prêmio Aplaude 2026. #PNEUSTORE inaugura loja premium em Balneário Camboriú. #UVA (RJ) realiza hoje “Outubro Rosa Pet” para cães e gatos, campus Barra: uva.com.br/JFInPQ. #OX Cosméticos e Mari Maria lançam edição limitada OX Hair Duo Rosée Sublime, com 1º perfume capilar. #@Odontoprev: estudo indica que MG, AL e DF lideram prevenção odontológica na puberdade. #Julian Tonioli, CEO da Auddas, participa até sáb do G4 Valley, em SP.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

coluna-esplanada estado-de-minas leandro-mazzini

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay