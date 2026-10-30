Skincare no Halloween: como recuperar a pele após a make

No Halloween, vale tudo para transformar a maquiagem em protagonista: tintas faciais, bases de alta cobertura, glitter, adesivos, próteses e produtos à prova d’água, que ajudam a criar produções que vão muito além da make tradicional. O problema é que, depois de horas de festa, entre calor, suor e muitas camadas de produto, a pele pode sentir os efeitos e ficar mais ressecada, oleosa, sensibilizada ou com aquela sensação de desconforto e repuxamento.

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Por isso, o skincare pós-Halloween merece atenção. Um estudo publicado na revista científica Acta Dermato-Venereologica mostrou que o uso de um hidratante após uma irritação pode acelerar a regeneração da barreira cutânea e melhorar seus níveis de hidratação, reforçando a importância de uma rotina de cuidados após situações que sensibilizam a pele.

De acordo com a médica dermatologista Giovana Moraes (CRM-SP 142879), os cuidados após a maquiagem são fundamentais para ajudar a pele a se recuperar. “Depois de horas com produtos sobre o rosto, o ideal é apostar em uma limpeza delicada e, na sequência, utilizar hidratantes que ajudem a preservar e recuperar a barreira cutânea, devolvendo o conforto”, explica.

1. Remova a maquiagem sem esfregar

O primeiro passo é retirar completamente a maquiagem, especialmente produtos de alta cobertura e à prova d’água, que exigem mais esforço durante a remoção. “Depois de muitas horas de make, a pele pode estar mais sensibilizada. Por isso, é importante remover os produtos com movimentos suaves, sem esfregar ou utilizar força excessiva. Uma limpeza delicada ajuda a preservar a barreira cutânea”, afirma a especialista.

2. Escolha o limpador ideal

Depois de remover a maquiagem, a escolha do limpador também faz diferença. O ideal é apostar em fórmulas suaves, que sejam capazes de eliminar resíduos, suor e oleosidade sem deixar a pele ressecada ou com sensação de repuxamento. Segundo a dermatologista, entre os ativos que podem complementar esse cuidado estão o Aloe Vera e o extrato de Calêndula, conhecidos por suas propriedades hidratantes e suavizantes.

3. Reforce a hidratação

Com a pele limpa, é hora de devolver o conforto. A hidratação é um dos principais cuidados no pós-maquiagem. Segundo a influenciadora de beleza Bruna Ayra (@brunaayraa), depois de uma noite de Halloween, o melhor é caprichar nos produtos. “Após tirar a make, gosto de usar a Loção Hidratante Facial, de Cetaphil, que é ótima quando sinto que minha pele precisa de uma hidratação mais potente, ou o Cetaphil Water Gel, que possui uma textura mais leve e refrescante. Os dois fazem parte da minha rotina e gosto de alternar entre eles”, afirma.

4. Aposte em uma rotina mais simples

Na manhã seguinte, a recomendação da médica Giovana é evitar uma rotina muito extensa. “Se a pele ainda estiver sensibilizada, com vermelhidão ou ardência, vale simplificar os cuidados por alguns dias. Nesse momento, menos é mais: limpeza suave, hidratação e proteção solar costumam ser suficientes até recuperar o conforto”, conta.

Portanto, depois de uma noite de Halloween, a pele pode precisar de cuidados voltados à recuperação da hidratação e do conforto. Uma rotina simples, com produtos adequados e bem formulados, deve ser suficiente para auxiliar nesse processo. A seguir, estão listadas algumas opções que podem ajudar:

Dermotivin Soft Sabonete Líquido 300ml é ideal para pele seca ou sensibilizada. Além disso, possui fórmula com tecnologia Soft ComplexTM, que higieniza evitando o ressecamento.

Dermotivin Original Sabonete de Limpeza Facial 300ml, com extratos de aloe vera e calêndula, é um sabonete facial para peles mistas e oleosas. Contém ação higienizadora equilibrada, que corrige o brilho e a oleosidade, sem ressecar.

Cetaphil Healthy Radiance Sabonete de Limpeza Facial Cremoso Antimanchas 100g limpa profundamente, removendo partículas de poluição. Em estudos realizados com pacientes, 76% notaram que a textura cremosa do produto se transforma com água em uma espuma reconfortante e envolvente.

Cetaphil Loção Facial Hidratante com Ácido Hialurônico 50ml foi desenvolvida em parceria com a apresentadora Sabrina Sato. Graças à presença do exclusivo Ácido Hialurônico Hyacare® 50, que combina pequenas partículas que penetram profundamente na pele, a loção melhora a viscoelasticidade e promove efeito rejuvenescedor.

Cetaphil Optimal Hydration Water Gel Restaurador 48g garante sensação e aparência suave após o uso, com hidratação imediata e prolongada por 72 horas em uma única aplicação. Além disso, apresenta o exclusivo Complexo HydroSensitivTM, ativo que aumenta a concentração de água na pele em 50%, proporcionando maior retenção e hidratação.

Cetaphil Optimal Hydration Sérum Renovador Área dos Olhos 15ml melhora as olheiras e a aparência das rugas, assim como a luminosidade e a firmeza do contorno dos olhos. Clinicamente comprovado para ser suave em peles sensíveis, também apresenta exclusivo Complexo HydroSensitivTM, ativo que aumenta a concentração de água na pele em 50%, proporcionando maior retenção e hidratação.

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Vale ressaltar que, antes de utilizar qualquer produto, é essencial seguir as orientações de um dermatologista.