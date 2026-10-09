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Astro do K-pop é condenado à prisão por violar regras do serviço militar na Coreia do Sul

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Redação Flipar
  • A legislação é especialmente relevante para artistas e celebridades, cujas carreiras podem ser afetadas pelo período de afastamento. O cantor Psy, famoso mundialmente pelo sucesso “Gangnam Style”, teve que se alistar duas vezes, em 2003 e 2007, depois que a Justiça concluiu que ele não havia cumprido corretamente suas obrigações.
    A legislação é especialmente relevante para artistas e celebridades, cujas carreiras podem ser afetadas pelo período de afastamento. O cantor Psy, famoso mundialmente pelo sucesso “Gangnam Style”, teve que se alistar duas vezes, em 2003 e 2007, depois que a Justiça concluiu que ele não havia cumprido corretamente suas obrigações. Foto: Flickr - Eva Rinaldi
  • Outro episódio conhecido envolve Steve Yoo, estrela do pop sul-coreano nos anos 1990 e no início dos anos 2000. Em 2002, pouco antes da data em que deveria se apresentar para o serviço militar, ele renunciou à cidadania sul-coreana e adquiriu a estadunidense. Por entender que ele estava tentando escapar do alistamento, as autoridades impediram sua entrada na Coreia do Sul.
    Outro episódio conhecido envolve Steve Yoo, estrela do pop sul-coreano nos anos 1990 e no início dos anos 2000. Em 2002, pouco antes da data em que deveria se apresentar para o serviço militar, ele renunciou à cidadania sul-coreana e adquiriu a estadunidense. Por entender que ele estava tentando escapar do alistamento, as autoridades impediram sua entrada na Coreia do Sul. Foto: Wikimedia Commons/MBC PD
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