Astro do K-pop é condenado à prisão por violar regras do serviço militar na Coreia do Sul

Outro episódio conhecido envolve Steve Yoo, estrela do pop sul-coreano nos anos 1990 e no início dos anos 2000. Em 2002, pouco antes da data em que deveria se apresentar para o serviço militar, ele renunciou à cidadania sul-coreana e adquiriu a estadunidense. Por entender que ele estava tentando escapar do alistamento, as autoridades impediram sua entrada na Coreia do Sul. Foto: Wikimedia Commons/MBC PD