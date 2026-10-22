Borracheiro guarda moedas de R$ 1 durante oito anos, mas o que parece apenas um hábito financeiro acaba se transformando na compra dos sonhos

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O borracheiro Geraldo Bezerra, de 42 anos, morador de Quixeramobim, no Ceará, concretizou a compra da caminhonete dos sonhos. Para alcançar essa meta pessoal, o profissional manteve uma rotina paciente e acumulou moedas durante oito anos seguidos, guardando as economias dentro de um pote.

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O objetivo de todo esse esforço financeiro era a compra de uma caminhonete avaliada em R$ 110 mil. A conclusão do negócio ocorreu diretamente na concessionária, local onde o comprador compareceu carregando um saco cheio de moedas para quitar a transação.

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Contagem das moedas na concessionária

A presença do cliente com o saco de moedas gerou uma movimentação atípica no estabelecimento. A transação foi efetuada majoritariamente com as moedas que Geraldo juntou ao longo dos anos, o que chamou atenção imediata dos presentes pela singularidade.

Diante do expressivo volume de dinheiro metálico, os funcionários da loja precisaram despender várias horas para concluir a contagem detalhada de todas as peças. A conferência completa das moedas foi necessária antes do envio e do depósito dos valores no banco.

Divisão do valor para a compra

oferecimento do próprio carro usado como parte do pagamento inicial do automóvel;

uso do saco cheio de moedas guardadas no pote para concluir o restante da transação.

Geraldo optou por não revelar a quantia exata que conseguiu acumular durante os oito anos de poupança no pote. Apesar do sigilo sobre o número final, estima-se que as moedas cobriram uma parte considerável dos R$ 110 mil necessários para a aquisição da caminhonete.

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O caso ganhou repercussão na internet e viralizou entre o público. A história se espalhou ao colocar em evidência a dedicação, o esforço contínuo e a perseverança demonstrados por Geraldo para atingir seu objetivo.