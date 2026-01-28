Mãe dá consórcio de carro de presente de aniversário de 15 anos para filho

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Quando completou 15 anos, Theo teve uma estreia antecipada na vida adulta e ganhou o primeiro boleto para pagar. Morador de São José dos Campos (SP), o adolescente recebeu dos pais um presente inusitado: um consórcio de carro, com apenas a primeira parcela paga.

A surpresa foi registrada pela mãe, a empresária e influenciadora Thieli Martinelli, que compartilhou o momento com bom humor. “O primeiro boleto a gente nunca esquece! Te amamos! Agora, se vira para as outras 95 parcelas!”, escreveu ela na legenda do post. O vídeo foi publicado em abril de 2025, mas viralizou recentemente nas redes sociais.

Segundo Thieli, a primeira parcela já foi paga e restam 95 prestações de R$ 809. A expectativa da família é que o consórcio seja contemplado quando Theo completar 18 anos. “Aos 18, esperamos que esteja contemplado por sorteio”, afirmou.

A iniciativa, explica a mãe, faz parte de um planejamento familiar antigo. “Sempre fez parte dos nossos planos presentear nossos filhos com um carro aos 18 anos. Nós tivemos essa oportunidade e achamos importante”, contou em entrevista à revista Crescer.

Embora Theo ainda não trabalhe e não tenha renda fixa, os pais decidiram envolvê-lo no pagamento como forma de educação financeira. Ele recebe mesada e, eventualmente, presentes em dinheiro, valores que poderão ser destinados às primeiras parcelas do consórcio. O restante será pago pelos pais.

“A ideia é colocá-lo como participante desse processo, para que ele entenda o valor do dinheiro. Conversamos com ele sobre trocar gastos imediatos, como camisetas de time ou jogos, por um investimento de longo prazo”, completou.

Segundo a mãe, o adolescente reagiu bem à novidade. “Ele achou o máximo. Entendeu que estava ganhando um carro, mas que também teria de colaborar”, disse.

A família aposta que a experiência ajude Theo a chegar à vida adulta com mais responsabilidade financeira. “A gente movimenta a vida através dos boletos”, brincou a mãe.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia