Mãe dá consórcio de carro de presente de aniversário de 15 anos para filho

Quando completou 15 anos, Theo teve uma estreia antecipada na vida adulta e ganhou o primeiro boleto para pagar. Morador de São José dos Campos (SP), o adolescente recebeu dos pais um presente inusitado: um consórcio de carro, com apenas a primeira parcela paga.
A surpresa foi registrada pela mãe, a empresária e influenciadora Thieli Martinelli, que compartilhou o momento com bom humor. “O primeiro boleto a gente nunca esquece! Te amamos! Agora, se vira para as outras 95 parcelas!”, escreveu ela na legenda do post. O vídeo foi publicado em abril de 2025, mas viralizou recentemente nas redes sociais.
Segundo Thieli, a primeira parcela já foi paga e restam 95 prestações de R$ 809. A expectativa da família é que o consórcio seja contemplado quando Theo completar 18 anos. “Aos 18, esperamos que esteja contemplado por sorteio”, afirmou.
A iniciativa, explica a mãe, faz parte de um planejamento familiar antigo. “Sempre fez parte dos nossos planos presentear nossos filhos com um carro aos 18 anos. Nós tivemos essa oportunidade e achamos importante”, contou em entrevista à revista Crescer.
Embora Theo ainda não trabalhe e não tenha renda fixa, os pais decidiram envolvê-lo no pagamento como forma de educação financeira. Ele recebe mesada e, eventualmente, presentes em dinheiro, valores que poderão ser destinados às primeiras parcelas do consórcio. O restante será pago pelos pais.
“A ideia é colocá-lo como participante desse processo, para que ele entenda o valor do dinheiro. Conversamos com ele sobre trocar gastos imediatos, como camisetas de time ou jogos, por um investimento de longo prazo”, completou.
Segundo a mãe, o adolescente reagiu bem à novidade. “Ele achou o máximo. Entendeu que estava ganhando um carro, mas que também teria de colaborar”, disse.
Um homem de 53 anos encontrou um presente de Natal “esquecido” há mais de quatro décadas na parede de um banheiro em reforma. O caso aconteceu no estado de Illinois, nos Estados Unidos.
Reprodução/Instagram
Durante a reforma de sua casa de infÃ¢ncia, Tim King deparou com o presente, embrulhado com seu nome e tema da Disney, quando ajudava seus pais em reformas do imÃ³vel no fim de 2024.
ReproduÃ§Ã£o/Instagram
"Quando tirei aquilo, era um papel de embrulho supervelho", declarou King Ã emissora KTLA5. Ao abrir o antigo presente, ele descobriu que se tratava de um conjunto de Matchbox Thunder Jets - aeromodelos fabricados nos anos 70. O homem especula que o pacote deve ter caÃdo em um vÃ£o da parede quando estava escondido no sÃ³tÃ£o da casa. A mÃ£e, por sua vez, nÃ£o se recorda de ter comprado o brinquedo.
ReproduÃ§Ã£o/Instagram
Se King encontrou um simples presente, em outubro de 2024 dois irmãos que vivem em Araguaína, no norte do Tocantins, descobriram 32 milhões guardados em mala que pertencia ao pai deles. Seria uma fortuna, não fosse um "detalhe": o dinheiro é do século passado. Reprodução TV Anhanguera
Na mala estavam centenas de células de Cruzado, moeda que circulou no Brasil entre 1986 e 1989. E havia também um grande pote abarrotado de moedas da época. Reprodução TV Anhanguera
A família ainda teve dúvidas se esse antigo "tesouro" teria algum valor. Mas, pelo visto, o pai perdeu a chance de gastar o dinheiro enquanto era possível. Reprodução TV Anhanguera
Um especialista disse Ã imprensa que as notas, por terem sido de larga produÃ§Ã£o e estarem amassadas, nÃ£o tÃªm quase valor para colecionadores. ReproduÃ§Ã£o TV Anhanguera
Faz mais de 30 anos que o Real (R$) é a moeda oficial do Brasil. No dia 1º de julho de 1994, ele foi lançado como parte do Plano Real, uma reforma econômica criada com o objetivo de combater a hiperinflação que afetava o país na época. Joel Fotos/Pixabay
O Plano Real incluiu várias medidas, como a criação de uma nova moeda (o Real) e o controle rigoroso da inflação, e foi um marco na economia brasileira. Desde então, ele passou por algumas mudanças, mas continua sendo a moeda nacional do Brasil. Mateus Andre Freepik
Desde o período de colonização portuguesa até a atualidade, o Brasil teve várias moedas. Saiba quais foram elas, uma a uma, nesta curiosa galeria sobre o dinheiro brasileiro. imagem de inteligência artificial
Real Português (plural: Réis): ficou em circulação por 303 anos, do período colonial (entre o séc. XVI e XIX) até 7 de outubro de 1833. Era representado pelo símbolo “R”. wikimedia commons JFVP
O uso da palavra “real” como unidade monetária deriva de realeza, exatamente por conta do período monárquico ao qual o Brasil foi submetido. Antes disso a moeda era apenas chamada de “dinheiro”. - Reprodução / Casa da Moeda
Real Brasileiro (plural: Réis): ficou em circulação por 109 anos, de 8 de outubro de 1833 a 31 de outubro de 1942. Era representado pelo símbolo “Rs”. - Reprodução / Casa da Moeda
Cruzeiro: permaneceu em circulação por 24 anos, de 1º de novembro de 1942 a 12 de fevereiro de 1967. Era representado pelo símbolo “Cr$”. Reprodução Casa da Moeda
Quando foi implementado, um cruzeiro equivalia a mil réis. A escolha do nome se deu por conta da constelação Cruzeiro do Sul, presente na bandeira e no Hino Nacional Brasileiro. Reprodução Casa da Moeda
Cruzeiro Novo: ficou em circulação por três anos, de 13 de fevereiro de 1967 a 14 de maio de 1970. - Reprodução / Casa da Moeda
Cruzeiro: ficou em circulação por 15 anos, de 15 de maio de 1970 a 27 de fevereiro de 1986. Domínio Público
Cruzado: ficou em circulação por dois anos, de 28 de fevereiro de 1986 a 15 de janeiro de 1989. Era representado pelo símbolo “Cz$”. - Reprodução / Banco Central do Brasil
Essa moeda foi criada a partir do “Plano Cruzado”, que tinha como objetivo conter a alta inflação do país. Reprodução Banco Central do Brasil
Cruzado Novo: ficou em circulação por apenas um ano, de 16 de janeiro de 1989 a 15 de março de 1990. Era representado pelo símbolo “NCz$”. Reprodução Casa da Moeda
O Cruzado Novo veio em consequência do chamado “Plano Verão”, instituído pelo então Ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega, em 1989. Reprodução Banco Central do Brasil
Cruzeiro: entrou em circulação novamente em 16 de março de 1990 e permaneceu por três anos, até 31 de julho de 1993. Reprodução Banco Central do Brasil
Mais uma vez, entrou em prática um programa para tentar estabilizar a inflação que assolava o país. O “Plano Brasil Novo”, popularmente conhecido como “Plano Collor”, foi instituído em 16 de março de 1990 wikimedia commons Roosewelt Pinheiro
Cruzeiro Real: ficou em circulação por 10 meses, de 1º de agosto de 1993 a 30 de junho de 1994. Era representado pelo símbolo “CR$”. Reprodução Banco Central do Brasil
Real: Entrou em circulação em 1º de julho de 1994 e permanece até hoje, sendo um marco no combate à hiperinflação. Daniel Dan/Pexels
O real foi implantado no governo do presidente Itamar Franco, sob comando do então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que depois viria a ser presidente da República. wikimedia commons José Cruz/ABr
O real é a 16ª moeda mais negociada do mundo e a segunda mais negociada da América Latina. Divulgação/Casa da Moeda
No dia 2 de setembro de 2020 entrou em vigor a cédula de 200 reais, maior valor já posto em circulação. Reprodução Banco Central do Brasil
Alguns especialistas apontam que o “Plano Real” mostrou-se um dos mais eficazes da história do país, pois conseguiu reduzir a inflação, além de ampliar o poder de compra da população. Daniel Dan/Pexels